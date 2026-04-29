Un comentario podría traer problemas en Telefe.

El clima en la televisión volvió a tensarse y esta vez el foco quedó puesto en un cruce que fue más allá de una simple discusión al aire. Lo que parecía un debate más en A la Barbarossa terminó generando incomodidad interna y encendiendo alarmas en Telefe.

Todo se desató cuando Eliana Guercio lanzó una serie de comentarios sobre una participante de Gran Hermano que rápidamente cruzaron un límite sensible. En medio del análisis sobre el comportamiento de Gisela “Yipio” Pintos, la panelista llevó la discusión hacia un terreno inesperado: el cuerpo.

¿Cuál fue el polémico comentario de Eliana Guercio?

“Se le permiten más estos comentarios a una persona gordita que a una flaquita”, dijo, en una frase que cayó pesada en el estudio y generó una reacción inmediata. El primero en marcar la incomodidad fue Diego Brancatelli, que no dudó en frenarla.

“Es un montón”, lanzó, dejando en claro que el enfoque no era el adecuado. Pero el momento más fuerte llegó segundos después, cuando intervino la conductora Georgina Barbarossa.

Gerogina Barbarossa expuso a Eliana Guercio.

“Chicos, paren. No se habla de los cuerpos”, dijo, tajante, cortando de raíz el tema. Y ante el intento de Guercio de justificar sus palabras, redobló la apuesta: “No lo voy a permitir en esta mesa. Es una locura”.

La escena no pasó desapercibida. En redes sociales, el fragmento se viralizó rápidamente y generó todo tipo de reacciones, desde críticas hasta debates sobre los límites del discurso en televisión.

Barbarossa le salió al cruce a Eliana Guercio.

Pero más allá del impacto público, el episodio habría generado ruido puertas adentro. En un contexto donde los canales cuidan cada vez más el contenido que sale al aire, este tipo de situaciones no son menores.

En ese marco, comenzaron a circular versiones sobre posibles decisiones internas respecto a la continuidad de algunas figuras. No hay confirmaciones oficiales, pero el tema ya está instalado.

La polémica vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la televisión: qué se dice, cómo se dice y hasta dónde se puede llegar. Y en ese equilibrio, cada palabra cuenta. Porque cuando el límite se cruza, las consecuencias pueden ser más grandes de lo que parecen.