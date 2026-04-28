Qué es la teoría del envejecimiento y por qué un gerontólogo británico afirma que se puede vivir 1.000 años.

Un gerontólogo biomédico británico desarrolló una teoría que desafía a la mismísima naturaleza: la teoría del envejecimiento. Aubrey de Grey sostiene que la muerte es una enfermedad y como tal puede ser curada por la medicina moderna. Según el mismo, de acá a 20 años se podría desarrollar una medicina que sea la tan buscada fuente de la juventud.

El gerontólogo se encuentra trabajando en la "Senescencia negligible ingenierizada", una técnica de reparación de tejidos que rejuvenecería el cuerpo humano y es el corazón de la teoría del envejecimiento. Desde National Geographic explican el planteo de Aubrey de Grey. "El envejecimiento consiste principalmente en dos procesos", comienzan anunciando, y desarrollan: "En primer lugar, hay un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida, por el cual nuestro metabolismo va cambiando y genera daños acumulativos en el cuerpo. Es decir, por el mero hecho de vivir se produce un desgaste de las estructuras".

Un gerontólogo afirma que la medicina podría lograr que vivamos 1.000 años.

Siguiendo esta línea, plantean una analogía: "Al igual que los rodamientos de las máquinas se van rompiendo, o las estructuras metálicas oxidando, en el cuerpo sucede algo similar en todas y cada una de nuestras células". Desde la perspectiva del gerontólogo, "nuestro cuerpo es capaz de tolerar cierta cantidad de daños antes de comenzar a fallar, y con un buen mantenimiento, muchos de los daños pueden evitarse".

Finalmente, "el segundo proceso ocurre cuando se acumulan demasiados de estos daños y comienzan los denominados achaques de la edad", indican desde NatGeo y continúan detallando que, "según vamos entrando en años aparecen los malestares, los dolores, u otras condiciones crónicas progresivas que van, poco a poco, mermando nuestra función física y mental hasta que, al final, el cuerpo no puede soportarlo y fallece".

Sería posible evitar la muerte y vivir 1.000 años

Para Aubrey de Grey evitar la muerte y vivir 1.000 años es una posibilidad a futuro: "Ahora tenemos muchas opciones, y por eso soy bastante optimista y creo que conseguiremos que todo esto funcione muy pronto, en los próximos 12 a 15 años, con una probabilidad de al menos el 50%".

Para el gerontólogo se trata de ciencia pura: "Si miramos las estadísticas de cuánta gente muere siendo joven, podemos calcular cuál es la probabilidad de que muramos con 27 años y esa cifra es muy baja en casi todo el mundo occidental. Y francamente, la única razón por la que la gente joven tiene más posibilidades de vivir que la mayor, es debido al envejecimiento. Si quitas ese factor de riesgo te das cuenta de que estimar que podemos vivir 1.000 años es una cifra conservadora", concluye en referencia a su teoría.