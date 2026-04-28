El Traductor de Google festeja sus 20 años: 5 consejos para usarlo de la mejor manera

La novedad permitirá que los usuarios practiquen cómo dicen palabras y frases en otros idiomas.

El Traductor de Google sigue sumando herramientas impulsadas por inteligencia artificial y ahora prepara una de las funciones más útiles para quienes están aprendiendo idiomas: una opción enfocada en mejorar la pronunciación. La novedad permitirá que los usuarios practiquen cómo dicen palabras y frases en otros idiomas, con ayuda de correcciones automáticas y sugerencias más precisas.

Esta nueva característica llega en el marco de los 20 años de Google Translate, una app que ya alcanza cerca de 250 idiomas y que, según la propia compañía, utilizan más de 1.000 millones de personas cada mes. El objetivo ahora no es solo traducir texto o voz, sino también ayudar a hablar mejor y sonar más natural al usar otro idioma.

Cómo funcionará la nueva herramienta de pronunciación

La función de pronunciación fue detectada en desarrollo dentro de la aplicación y apunta a ofrecer una experiencia más cercana al aprendizaje real de una lengua. En lugar de limitarse a mostrar la traducción, el sistema escuchará cómo el usuario pronuncia una frase y le indicará si necesita corregir sonidos, acentos o entonación. Esto convierte al Traductor de Google en una herramienta más completa para estudiar idiomas y no solo para resolver traducciones rápidas.

Google viene reforzando Translate con varias novedades basadas en IA. Entre ellas aparece la traducción en tiempo real con auriculares, que ya funciona con cualquier modelo y no solo con los Pixel Buds. Además, la app puede mantener el tono, el énfasis y la cadencia de la voz original durante la traducción, ofreciendo una experiencia mucho más natural en conversaciones en vivo.

El sistema escuchará cómo el usuario pronuncia una frase y le indicará si necesita corregir sonidos, acentos o entonación.

5 consejos para mejorar la pronunciación con Google Translate

Escuchar varias veces la palabra o frase antes de repetirla.

Hablar despacio para identificar mejor los sonidos correctos.

Prestar atención a la entonación y no solo a la pronunciación de cada palabra.

Repetir frases completas para practicar un uso más natural del idioma.

Aprovechar las correcciones automáticas para detectar errores y mejorar con cada intento.

Google quiere competir con apps para aprender idiomas

Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento global para esta nueva herramienta de pronunciación, todo indica que Google busca competir cada vez más con aplicaciones dedicadas al aprendizaje de idiomas, como Duolingo o Babbel, integrando estas funciones directamente en su traductor.

Para millones de usuarios, esto significa tener una app más completa en el celular: no solo para entender otro idioma, sino también para aprender a hablarlo mejor.