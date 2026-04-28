Google anunció una inversión de 185 mil millones de dólares en IA

La cifra pone en perspectiva el salto que está dando Google. En 2026, la compañía destinará entre 175 y 185 mil millones de dólares en gasto de capital, centrado en infraestructura, inteligencia artificial y Google Cloud. Aproximadamente el 60% del CapEx se destinará a servidores y el 40% restante irá a centros de datos y redes. Para comparar: en 2022, ese mismo gasto era de apenas 31.000 millones de dólares.

Qué es la "era agéntica" y por qué Google apuesta todo ahí

La "era agéntica" es el concepto central detrás de toda la inversión. Este modelo se basa en sistemas de inteligencia artificial autónomos, capaces de razonar, tomar decisiones y ejecutar procesos complejos a escala global. No se trata de asistentes que responden preguntas, sino de agentes que actúan: planifican, ejecutan tareas encadenadas y operan con supervisión humana mínima.

Google ya está aplicando esto internamente. Pichai reveló que casi el 75% de todo el código nuevo en Google es generado por IA y aprobado por ingenieros, frente al 50% del otoño pasado. "Ahora estamos haciendo la transición hacia flujos de trabajo verdaderamente agénticos", afirmó.

Los chips que hacen posible esta escala

La infraestructura detrás de esta apuesta tiene nombre propio: las TPUs de octava generación. La arquitectura "AI Hypercomputer" tiene como exponente principal la octava generación de chips Tensor Processor Unit, dividida en dos variantes: la TPU 8t, orientada al entrenamiento masivo y capaz de conectar hasta 9.600 chips; y la TPU 8i, especializada en inferencia, con un rendimiento económico un 80% superior a la generación anterior.

En términos prácticos, estas mejoras se traducen en más capacidad de servicio. Los agentes de ciberseguridad de Google ya gestionaron más de 5 millones de alertas y redujeron los tiempos de análisis de media hora a apenas un minuto.

El fondo de 750 millones para socios

La inversión no es solo interna: Google también financia a su ecosistema. La empresa anunció un fondo de 750 millones de dólares para ayudar a su ecosistema de 120.000 socios de Google Cloud a desarrollar e implementar productos de IA agéntica, con soporte de ingeniería, acceso anticipado a los modelos Gemini e incentivos para empresas como Accenture, Deloitte y McKinsey.

La carrera que nadie puede pausar

Google no está solo en esta apuesta. Competidores como Meta, Amazon y Microsoft también prometieron invertir sumas similares este año. El total de inversión combinada del sector tecnológico podría alcanzar los 400.000 millones de dólares durante 2026. La pregunta que empieza a circular entre analistas es si estos montos generarán retornos concretos, o si el sector está entrando en una fase de sobrecalentamiento que tarde o temprano requerirá una corrección.