Confirmado: cuándo llegará Gemini a Siri en iPhone

Hasta ahora Apple solo había hablado de una llegada durante 2026 sin una fecha concreta.

La nueva Siri potenciada con inteligencia artificial ya tiene una ventana de lanzamiento más clara. Durante la conferencia Google Cloud Next 2026, Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, confirmó que la versión renovada del asistente de Apple llegará “a finales de este año”, lo que refuerza la idea de que debutará junto con iOS 27, previsto para septiembre de 2026.

El dato no pasó desapercibido porque, hasta ahora, Apple solo había hablado de una llegada durante 2026 sin una fecha concreta. La novedad es que fue Google quien terminó de despejar las dudas, al explicar públicamente su rol en el desarrollo de los nuevos modelos de inteligencia artificial que impulsarán Apple Intelligence y la futura Siri personalizada.

Cómo será la nueva Siri impulsada por Gemini

Según explicó Kurian, Google trabaja con Apple como su proveedor de nube para desarrollar la próxima generación de Apple Foundation Models basados en la tecnología de Gemini. Estos modelos serán la base de futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo una Siri mucho más avanzada, con respuestas más naturales, mejor comprensión del contexto y una experiencia más cercana a la de un chatbot moderno.

En un principio, esta nueva Siri iba a estrenarse durante la primavera de 2026 con iOS 26.4. Sin embargo, Apple decidió retrasar nuevamente el lanzamiento para mejorar la precisión de las respuestas y pulir distintos problemas de funcionamiento. Esa postergación terminó empujando el debut hacia la segunda mitad del año.

Todo indica que el nuevo asistente llegará como una de las funciones estrella de iOS 27.

iOS 27 sería el gran escenario para su debut

Todo indica que el nuevo asistente llegará como una de las funciones estrella de iOS 27, sistema que tradicionalmente se presenta en septiembre junto con la nueva generación de iPhone. Antes de eso, se espera que Apple muestre más detalles durante la WWDC 2026, su conferencia para desarrolladores que se realizará en junio.

La alianza entre Apple y Google también marca un cambio importante en la estrategia de Cupertino. Históricamente, la empresa apostó por desarrollar su propia tecnología, pero ahora recurre a Gemini para reforzar su apuesta en inteligencia artificial y ponerse al día frente a competidores como ChatGPT y otros asistentes avanzados.

Si no hay nuevos retrasos, la Siri más ambiciosa de Apple finalmente llegará este año.