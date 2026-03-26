Apple buscará levantar a Siri con la IA

Gemini podría potenciar la nueva generación de Siri.

La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) 2026 ya tiene fecha confirmada: será el 8 de junio y promete ser uno de los eventos más importantes de Apple en los últimos años. El foco estará puesto en el software, especialmente en iOS 27 y en la evolución de Siri, en un contexto donde la inteligencia artificial se volvió clave para competir con Android.

El dato más llamativo es la presencia indirecta de Gemini, la IA de Google, que podría potenciar la nueva generación de Siri. Esto conecta a la WWDC con el Google I/O 2026, marcando un escenario inédito: Apple apoyándose en tecnología de su principal rival para recuperar terreno en inteligencia artificial.

Apple apuesta todo a la inteligencia artificial

Desde que presentó Apple Intelligence en 2024, la compañía viene acumulando retrasos y promesas incumplidas. La idea original era revolucionar Siri con funciones como comprensión de contexto, control total de apps y una interacción mucho más natural. Sin embargo, esas mejoras nunca llegaron en tiempo y forma.

Durante 2025, la situación se complicó: versiones incompletas, funciones limitadas por región y hasta críticas por mostrar demos que no reflejaban capacidades reales. Incluso hubo cambios internos importantes en el equipo encargado de Siri, reflejando la presión por acelerar el desarrollo.

Hoy, con la llegada de iOS 27 en el horizonte, Apple necesita demostrar que puede cumplir. La integración con Gemini aparece como la gran carta para ponerse al día frente a asistentes que ya ofrecen capacidades avanzadas desde hace tiempo.

Una WWDC clave para la credibilidad de Apple

El historial reciente dejó algo poco habitual en Apple: dudas sobre su credibilidad. A pesar de que el impacto financiero fue moderado, la confianza de los usuarios se vio afectada tras casi dos años de demoras en funciones clave de IA.

La WWDC 2026 será el 8 de junio.

La propia invitación al evento anticipa “avances increíbles en inteligencia artificial”, pero esta vez el margen de error es mínimo. Los usuarios esperan que Siri finalmente pueda hacer lo que se prometió: entender el contexto, interactuar con apps y mantener conversaciones más inteligentes.

El 8 de junio será un punto de inflexión. Si Apple cumple, puede volver a posicionarse como líder en software. Si no, la paciencia de los usuarios podría agotarse definitivamente.