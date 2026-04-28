El Banco de Japón mantiene las tasas pero la división interna apunta a un alza en junio

FOTO DE ARCHIVO. La bandera nacional japonesa ondea en el edificio del Banco de Japón en Tokio, Japón

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios el martes, pero tres de los nueve miembros de su consejo propusieron subir los costos de financiación, lo que pone ‌de manifiesto la preocupación de los dirigentes ‌monetarios por las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

El banco central también revisó al alza de forma significativa sus previsiones de precios e hizo hincapié en la necesidad de vigilar el riesgo de un repunte de la inflación, lo que apunta a una alta probabilidad de una subida de tasas en los próximos meses.

"Aunque el Banco de Japón mantuvo las tasas sin cambios, los tres votos en contra ponen de relieve la tensión a la que se enfrentan los responsables de la política monetaria", dijo Fred ​Neumann, economista jefe para Asia ⁠de HSBC en Hong Kong, señalando que las crisis energéticas estaban avivando la inflación y frenando el ‌crecimiento.

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"Dadas las elevadas expectativas de inflación en Japón, que se han incrementado aún ⁠más debido a la crisis energética, el Banco de Japón ⁠tendrá que subir las tasas de interés a su debido tiempo para evitar que las presiones sobre los precios sigan aumentando", dijo.

Tal y como se esperaba, el Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de interés ⁠de política monetaria a corto plazo en el 0,75% en una reunión de dos días que ​concluyó el martes.

Sin embargo, en una decisión sorprendente, tres miembros del consejo ‌del banco discreparon y, en su lugar, pidieron ‌una subida de tasas hasta el 1,0%. Naoki Tamura y Junko Nakagawa se unieron a Hajime Takata, ⁠quien en marzo presentó sin éxito una propuesta en solitario para subir las tasas.

Se trata del mayor número de votos en contra que ha registrado el consejo desde enero de 2016, cuando el Banco de Japón adoptó las tasas de interés negativas por un estrecho margen de 5 votos contra 4.

"Dado que la ​inflación subyacente se ‌ha acercado al 2% y las tasas de interés reales se encuentran en niveles significativamente bajos, el Banco de Japón seguirá subiendo su tasa de interés oficial en respuesta a la evolución de la economía, los precios y las condiciones financieras", dijo el Banco de Japón en un informe trimestral.

El ritmo y el calendario de las subidas de tasas se determinarán prestando ⁠especial atención a las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, señaló.

Las nuevas orientaciones contrastan con las anteriores, que señalaban las mejoras en la economía como uno de los requisitos previos para nuevas subidas de tasas.

El yen subió y el índice bursátil Nikkei cayó tras el anuncio de la política monetaria, ya que los inversionistas descontaron la posibilidad de una subida de tasas a corto plazo.

"Espero que la próxima subida de tasas se produzca ya en junio. Dado que es probable que las negociaciones salariales de primavera den lugar a aumentos salariales similares a los ‌del año pasado, el ciclo de salarios y precios apunta a una mayor inflación en el futuro", dijo Kanako Nakamura, economista del Instituto de Investigación Daiwa. "Aunque la incertidumbre sobre Oriente Medio sigue siendo elevada, ignorar las presiones alcistas sobre los precios podría exacerbar efectos secundarios como la debilidad del yen".

Los mercados están pendientes de los comentarios del gobernador Kazuo Ueda en una rueda de prensa a las 0630 GMT en busca de pistas ‌sobre cómo la prolongada guerra de Irán afecta a su trayectoria de subidas de tasas.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha complicado los esfuerzos del Banco de Japón por elevar gradualmente las tasas de interés, ‌aún bajas, hasta niveles considerados neutros ⁠para la economía, que los mercados sitúan en torno al 1,5%.

El Banco de Japón es el primero de una serie de bancos centrales que se prevé que mantengan ​su política sin cambios esta semana, incluida la Reserva Federal de EEUU, mientras la guerra en Oriente Medio enturbia las perspectivas económicas.

Con información de Reuters