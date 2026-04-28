Cómo es Playground, la aplicación de Netflix de videojuegos para chicos

Fuente: Netflix.

La app funciona de forma separada de la plataforma de streaming habitual. Playground funciona como una aplicación independiente descargable en dispositivos móviles y tabletas, donde los usuarios solo deben iniciar sesión con su cuenta existente para acceder al contenido. El objetivo es brindar una experiencia más dinámica que combine entretenimiento con aprendizaje.

Qué juegos y personajes tiene

El catálogo está protagonizado por personajes reconocibles para el público infantil. Los chicos podrán jugar junto a los personajes de Peppa Pig, Barrio Sésamo y el universo del Dr. Seuss, entre otros. Las actividades incluyen conducir el autobús de Peppa, preparar batidos, jugar rompecabezas con los Storybots y usar herramientas de creación musical y dibujo libre para estimular la creatividad.

Los juegos no son de consumo pasivo: están pensados para la interacción. La propuesta no se enfoca en el consumo de contenido, sino en una experiencia dinámica donde los menores interactúan con los personajes y aprenden mientras juegan. El catálogo se actualiza constantemente con nuevos títulos.

Funciona sin WiFi y no tiene publicidad ni compras

Una de las ventajas más concretas de Playground es que no necesita conexión. Todos los juegos funcionan sin conexión, un detalle clave para viajes largos, salas de espera o cualquier momento en que internet falle. Basta con descargar la app en el dispositivo antes de salir de casa.

Netflix fue explícita en este punto: ningún juego tiene anuncios ni opciones de pago adicionales. La plataforma insiste en que son juegos sin anuncios, compras dentro de la app ni costos adicionales. El acceso completo al catálogo está incluido dentro de cualquier suscripción activa de Netflix sin costo extra.

Los controles para los padres

La app incorpora herramientas específicas para que los adultos gestionen la experiencia. Los padres pueden crear perfiles individuales para cada hijo, configurar el contenido según la edad, bloquear títulos específicos y proteger los perfiles adultos con un PIN. También pueden consultar el historial de uso para monitorear la actividad dentro de la aplicación. Playground se descarga por separado desde la App Store y Google Play, y requiere iniciar sesión con la misma cuenta de Netflix que ya se usa para el streaming.