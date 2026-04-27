Luciana Geuna rompió el silencio tras la censura del gobierno de Milei: "Es gravísimo".

Este último jueves 23 de abril, el gobierno de Javier Milei decidió retirar las acreditaciones de todos los periodistas que tenían permiso de estar en Casa Rosada, por lo que por primera vez en la historia argentina (en algo que no había pasado incluso durante la dictadura) se encuentra cerrada la sala de prensa.

Desde el ejecutivo alegaron haber sufrido un "espionaje ilegal", luego de que en el programa que Luciana Geuna conduce en TN (¿Y ahora qué?) pasaran al aire imágenes del interior del edilicio, tomadas por unos anteojos con cámara integrada. Este domingo, la reconocida trabajadora de prensa abrió una nueva emisión de su ciclo con un contundente editorial dando su punto de vista de los hechos.

Periodistas se congregan en Casa Rosada en reclamo del retiro de acreditaciones.

¿Qué dijo Luciana Geuna sobre la censura de Javier Milei a los periodistas?

"Hoy vamos a empezar un poco distinto, porque les quiero decir algo. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, lo pensamos cada domingo buscando tener buena información; ser creativos; ser precisos; contarte historias; investigar; hacerlo cada vez mejor", expuso primeramente Geuna, quien prosiguió: "Hace un par de semanas yo tuve una idea para que Nacho, que tiene 23 y que hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada, trabajando rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada".

"Era un informe bastante inocente, sé que lo vieron. No había denuncias, ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos. Naturalmente avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos, por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina ni mucho menos, insisto con esto, fuera de espacios de circulación libre de la Rosada", explicó. Además, detalló que "cada una de las imágenes que registramos son en áreas que se repiten por miles en redes, cuando los chicos van de visita a la Casa Rosada y con sus celus muestran y guardan el recorrido" y que "también están en Google Street Views, no se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes".

"Lamentablemente el informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo, lo sentimos de verdad, y creo en el aprendizaje que dejan estas situaciones. Como ya saben, la Casa Militar hizo una denuncia penal por espionaje, por lo que mañana a primera hora todo el material en crudo de la grabación; lo que salió al aire y todos los registros de esas grabaciones que están en redes por todos lados, que cualquiera puede ver por esos mismos lugares por los que anduvo Nacho, serán presentados por nuestros abogados en la Justicia", señaló.

Finalmente, lanzó una dura crítica contra el gobierno de Milei: "Hoy la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada para los periodistas acreditados y es gravísimo. Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión. Confío en que nuestros compañeros acreditados van a poder volver pronto a su lugar de trabajo".