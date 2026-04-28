Convertite en un experto en Excel con estas 8 fórmulas esenciales

Una aclaración antes de arrancar: todas las fórmulas en Excel empiezan con el signo igual (=). Sin ese signo, Excel interpreta lo que escribís como texto simple y no hace ningún cálculo. Con eso claro, arrancamos.

1. SUMA: la más básica y más usada

La reina de las fórmulas. Suma los valores de un rango de celdas en un solo paso. En lugar de sumar celda por celda, =SUMA(A1:A50) suma todas las celdas de la A1 a la A50 de una vez. También acepta celdas separadas: =SUMA(A1;B3;C7) . Indispensable para totales de ventas, gastos, calificaciones o cualquier lista numérica.

2. PROMEDIO: el resultado más representativo de una lista

Calcula la media aritmética de un conjunto de valores. =PROMEDIO(A1:A10) devuelve el promedio de todos los números en ese rango. Útil para calcular notas, promedios de ventas mensuales o cualquier análisis donde interese el valor central de un conjunto de datos.

3. SI: la fórmula más poderosa para tomar decisiones

Devuelve un resultado u otro dependiendo de si se cumple una condición. La estructura es =SI(condición; valor si es verdadero; valor si es falso) . Ejemplo concreto: =SI(B2>=6;"Aprobado";"Reprobado") revisará si la nota en B2 es mayor o igual a 6 y escribirá automáticamente el resultado. Puede combinarse con otras fórmulas para condiciones más complejas.

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4. CONTAR y CONTARA: cuántas celdas tienen datos

CONTAR cuenta únicamente las celdas con números. CONTARA cuenta todo: números, texto y fechas. =CONTAR(A1:A100) es útil para saber cuántas ventas se registraron en una lista. =CONTARA(B1:B100) sirve cuando los datos son mixtos y querés saber cuántas celdas están completas, sin importar el tipo de dato.

5. CONTAR.SI: contar con una condición específica

Una combinación de las dos anteriores: cuenta solo las celdas que cumplen un criterio. =CONTAR.SI(A1:A50;"Argentina") contará cuántas veces aparece la palabra "Argentina" en ese rango. También funciona con condiciones numéricas: =CONTAR.SI(B1:B50;">100") cuenta cuántos valores son mayores a 100. Ideal para análisis de datos con muchas categorías.

6. BUSCARV: encontrar un dato en una tabla

Una de las más utilizadas en el trabajo. Busca un valor en la primera columna de una tabla y devuelve el dato correspondiente de otra columna. Ejemplo: =BUSCARV(E1;A1:C100;3;FALSO) busca el valor de E1 en la columna A y devuelve el dato de la tercera columna de la misma fila. Perfecta para cruzar datos entre planillas: buscar el precio de un producto por su código, o el sueldo de un empleado por su nombre.

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7. CONCATENAR: unir texto de varias celdas

Combina el contenido de dos o más celdas en una sola. =CONCATENAR(A1;" ";B1) une el nombre que está en A1 con el apellido que está en B1, separados por un espacio. En versiones más recientes de Excel también puede usarse el símbolo & : =A1&" "&B1 hace exactamente lo mismo. Muy útil para armar bases de datos con nombres completos, direcciones o códigos.

8. SUMAR.SI: sumar solo lo que cumple una condición