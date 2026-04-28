Convertite en un experto en Excel con estas 8 fórmulas esenciales

Una aclaración antes de arrancar: todas las fórmulas en Excel empiezan con el signo igual (=). Sin ese signo, Excel interpreta lo que escribís como texto simple y no hace ningún cálculo. Con eso claro, arrancamos.
1. SUMA: la más básica y más usada
La reina de las fórmulas. Suma los valores de un rango de celdas en un solo paso. En lugar de sumar celda por celda,
=SUMA(A1:A50) suma todas las celdas de la A1 a la A50 de una vez. También acepta celdas separadas:
=SUMA(A1;B3;C7). Indispensable para totales de ventas, gastos, calificaciones o cualquier lista numérica.
2. PROMEDIO: el resultado más representativo de una lista
Calcula la media aritmética de un conjunto de valores.
=PROMEDIO(A1:A10) devuelve el promedio de todos los números en ese rango. Útil para calcular notas, promedios de ventas mensuales o cualquier análisis donde interese el valor central de un conjunto de datos.
3. SI: la fórmula más poderosa para tomar decisiones
Devuelve un resultado u otro dependiendo de si se cumple una condición. La estructura es
=SI(condición; valor si es verdadero; valor si es falso). Ejemplo concreto:
=SI(B2>=6;"Aprobado";"Reprobado") revisará si la nota en B2 es mayor o igual a 6 y escribirá automáticamente el resultado. Puede combinarse con otras fórmulas para condiciones más complejas.
nota
4. CONTAR y CONTARA: cuántas celdas tienen datos
CONTAR cuenta únicamente las celdas con números. CONTARA cuenta todo: números, texto y fechas.
=CONTAR(A1:A100) es útil para saber cuántas ventas se registraron en una lista.
=CONTARA(B1:B100) sirve cuando los datos son mixtos y querés saber cuántas celdas están completas, sin importar el tipo de dato.
5. CONTAR.SI: contar con una condición específica
Una combinación de las dos anteriores: cuenta solo las celdas que cumplen un criterio.
=CONTAR.SI(A1:A50;"Argentina") contará cuántas veces aparece la palabra "Argentina" en ese rango. También funciona con condiciones numéricas:
=CONTAR.SI(B1:B50;">100") cuenta cuántos valores son mayores a 100. Ideal para análisis de datos con muchas categorías.
6. BUSCARV: encontrar un dato en una tabla
Una de las más utilizadas en el trabajo. Busca un valor en la primera columna de una tabla y devuelve el dato correspondiente de otra columna. Ejemplo:
=BUSCARV(E1;A1:C100;3;FALSO) busca el valor de E1 en la columna A y devuelve el dato de la tercera columna de la misma fila. Perfecta para cruzar datos entre planillas: buscar el precio de un producto por su código, o el sueldo de un empleado por su nombre.
nota
7. CONCATENAR: unir texto de varias celdas
Combina el contenido de dos o más celdas en una sola.
=CONCATENAR(A1;" ";B1) une el nombre que está en A1 con el apellido que está en B1, separados por un espacio. En versiones más recientes de Excel también puede usarse el símbolo
&:
=A1&" "&B1 hace exactamente lo mismo. Muy útil para armar bases de datos con nombres completos, direcciones o códigos.
8. SUMAR.SI: sumar solo lo que cumple una condición
Como SUMA, pero con filtro.
=SUMAR.SI(A1:A50;"Argentina";B1:B50) suma todos los valores de la columna B que correspondan a filas donde la columna A diga "Argentina". Aplicación práctica: sumar las ventas solo de una región, o los gastos de una categoría específica dentro de una planilla más grande.