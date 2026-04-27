Las denuncias se pueden hacer por teléfono, web o programa PAMI Escucha.

PAMI lanzó una advertencia urgente para sus afiliados jubilados y pensionados ante la presencia de cobros indebidos por parte de algunos profesionales de la salud. El organismo remarcó que las recetas, consultas y prácticas médicas incluidas en la cobertura no deben generar ningún costo adicional.

Desde la obra social recordaron que ciertos médicos o prestadores están exigiendo pagos extras de forma ilegal para otorgar turnos, emitir órdenes médicas o realizar consultas y estudios. En ese sentido, señalaron que “no corresponde que te cobren adicionales”, dejando en claro que estas prácticas son irregulares y deben denunciarse.

Para protegerse, Pami instó a sus afiliados a utilizar los canales oficiales para hacer reclamos ante cualquier intento de cobro indebido. Entre las vías habilitadas figuran la línea telefónica 138, el programa Pami Escucha y Responde y el sitio web oficial, donde también se puede reportar irregularidades relacionadas con estafas o cobros ilegales.

El organismo explicó que, una vez comprobadas las denuncias, los profesionales que exijan pagos extras pueden recibir sanciones. La advertencia forma parte de una serie de recomendaciones orientadas a que los afiliados realicen trámites únicamente a través de los canales oficiales, para evitar caer en engaños o pedidos fraudulentos.

Con esta comunicación, Pami busca reforzar los derechos de los jubilados y pensionados y evitar que sean víctimas de cobros indebidos que afectan su acceso a la salud. La recomendación es clara: ante cualquier duda o pedido de dinero extra, usar los canales oficiales y denunciar para que se tomen las medidas correspondientes.

Vacuna antigripal PAMI 2026 sin turno en farmacias de la red

El PAMI comenzó la campaña de vacunación antigripal 2026. Es gratis, sin turno y te la podés aplicar en todas las farmacias de la red. A continuación, todos los detalles de lo que debés saber y sus requisitos.

Los médicos no pueden exigir pagos extras por turnos ni órdenes.

Cuándo y dónde vacunarse

A partir del lunes 30 de marzo, los afiliados de PAMI pueden aplicarse la vacuna antigripal en todas las farmacias de la Red PAMI. Vacunarte a tiempo te permite atravesar el invierno con mayor protección, antes de que aumente la circulación de virus respiratorios.

Para encontrar la farmacia más cercana, podés consultar el buscador oficial en pami.org.ar/farmacias o llamar al 138 - PAMI Escucha. Se recomienda comunicarte con la farmacia antes de ir para verificar que tengan stock de la vacuna.

Quiénes pueden vacunarse