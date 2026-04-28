El ritual vuelve a empezar: Lanzamiento Oficial Panini 2026

Desde esa noche eterna en Qatar, el fútbol argentino vive en un sueño continuo. Pero ahora, la Scaloneta se prepara para un nuevo desafío: defender la corona. Y para nosotros, los hinchas, el Mundial empieza mucho antes de que ruede la pelota. A partir del 30 de abril, la colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a todos los rincones del país.

Más que figuritas, una memoria viva

Hay sensaciones que no se negocian: el aroma del primer sobre abierto y la satisfacción sagrada de pegar la última figurita. En un mundo donde todo parece efímero, el álbum de Panini nos devuelve a lo tangible. El intercambio en la escuela, la charla en la oficina y las reuniones en la plaza se vuelven el motor de esta aventura. Completar el álbum no es solo llenar espacios; es la búsqueda compartida de esos héroes que nos harán vibrar.

Una edición sin precedentes

Para quienes atesoran el álbum de la tercera estrella, esta edición redobla la apuesta. Panini presenta su colección más ambiciosa hasta la fecha:

Contenido: 112 páginas dedicadas a las 48 selecciones participantes.

Formato: Sobres con 7 figuritas para acelerar la emoción.

Universo total: Un recorrido exhaustivo por cada detalle del torneo más grande de la historia.

Exclusividad para apasionados: El Álbum Dorado

Para los coleccionistas que buscan algo verdaderamente especial, esta edición trae una joya: además del clásico tapa dura, se lanza el Álbum Tapa Dura Dorado. Esta pieza de colección será una edición limitada y se podrá conseguir exclusivamente a través de Zonakids.com.