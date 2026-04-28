Qué es la Pensión para Protección Social de ANSES: el nuevo nombre del beneficio por discapacidad

El gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Senadores un proyecto de ley para modificar el sistema actual de pensiones por discapacidad. La iniciativa, denominada Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, introduce el beneficio de "Pensión para Protección Social". Conocé de qué se trata y con qué es compatible.

Qué es la Pensión para Protección Social de ANSES: los detalles del nuevo beneficio

En concreto, la nueva normativa introduce la Pensión para Protección Social como denominación legal para la pensión no contributiva destinada a personas con discapacidad. Se trata de una prestación dirigida a personas que no cuentan con recursos propios suficientes y que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Entre los cambios que dispone el proyecto de ley, este beneficio tendría las siguientes características:

Monto de la prestación: para aquellos casos categorizados como Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, el beneficio consistiría en un pago mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, que hoy ronda los $275.221.

para aquellos casos categorizados como Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que hoy ronda los Asignación de estímulo : se prevé la incorporación de una asignación mensual equivalente al porcentaje del salario mínimo vital y móvil vigente.

: se prevé la incorporación de una asignación mensual equivalente al porcentaje del salario mínimo vital y móvil vigente. Servicios de salud: ofrece el financiamiento de programas de atención médica y de rehabilitación para sus beneficiarios.

¿Con qué no será compatible el beneficio?

El proyecto busca reempadronar a las personas con discapacidad en el programa de ANSES. El eje de la norma es que todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez, alrededor de 1.200.000 personas, vuelvan a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.

Sin embargo, es clave destacar que con el nuevo esquema, la Pensión por Invalidez Laboral sería incompatible con poseer un vínculo laboral formal, es decir, tener un trabajo en blanco o estar inscrito en regímenes generales o simplificados vigentes.