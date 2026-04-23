CUD y Pensión ANSES: cómo tramitar el certificado obligatorio para no perder el beneficio

El gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto de ley para modificar el sistema de pensiones por discapacidad actual. La normativa, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, busca el reempadronamiento obligatorio de 1.200.000 beneficiarios. Cómo se tramita el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para no perderlo.

Cómo tramitar CUD para no perder la pensión por discapacidad: el paso a paso

A pesar de que la reforma de la ley todavía debe tratarse, el Gobierno nacional buscará que todos los titulares de las pensiones por invalidez acrediten nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y laboral. El objetivo es brindar un plazo de 90 días, prorrogable por 30 días más. En caso de no completar el trámite, el Estado pasa a suspender automáticamente el cobro del beneficio.

Actualmente, el trámite para solicitar o renovar el CUD se debe gestionar en la plataforma oficial Argentina.gob.ar, donde se debe completar un formulario con información personal y médica. Con el proyecto de ley se sumaría la laboral.

El proyecto oficialista busca que más de 1.200.000 beneficiarios vuelvana inscribirse en el CUD

Luego, el paso a paso del trámite —completamente gratuito— es el siguiente:

Reuní la documentación necesaria (certificados, estudios y diagnósticos médicos recientes; DNI vigente).

Con la documentación reunida, acercarse al lugar asignado durante la consulta y pedir un turno para la Junta Evaluadora.

Presentar la documentación ante la Junta Evaluadora correspondiente el día asignado.

Una vez aprobado, el CUD o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con el documento original, en la fecha indicada.

Prórroga para el CUB con vencimiento en 2025: quiénes deben renovarlo

Si bien todavía no se aprobó la modificación de la ley, hay beneficiarios que deben renovar el CUD este año por el vencimiento. Entre ellos, también se encuentran las personas cuyo certificado vencía en 2025, a quienes el Gobierno nacional les otorgó una prórroga. En concreto, al iniciar el año la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció que todos los certificados que tenían previsto su vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026.