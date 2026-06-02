Una discusión laboral en una carnicería de la localidad Corral de Bustos, en el sudeste de Córdoba, terminó en un intento de envenenamiento con raticidas. La escena quedó registrada en una cámara de seguridad del comercio y por el hecho fue detenida una mujer, de 46 años.

El hecho ocurrió el último viernes cuando la detenida había quedado enojada tras discutir con su compañero de trabajo y tomó grageas para aniquilar ratas. Las colocó en el termo del agua para el mate del hombre. Según se puede ver en el video difundido por medios locales, la mujer disimula sus movimientos con otros quehaceres y vuelve a tomar el termo y lo bate, como para garantizar la mezcla del producto tóxico.

Poco después, el hombre se preparó unos mates. Tomó algunos tragos y comenzó a sentirse mal, malestar que se agravó con náuseas, diarrea y vómitos, por lo que recurrió a una consulta médica que confirmó la presencia de un cuadro grave de intoxicación.

El hombre logró ser estabilizado, pero las sospechas aumentaron respecto a la última ingesta que realizó y derivo en una investigación de sus últimas acciones, hasta que alguien de la empresa advirtió los movimientos sospechosos de la mujer.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio la muestran abriendo la tapa del termo, colocarle algo y luego cerrarla, mientras se encontraba sola en el espacio donde se depositan las carnes, en este caso había pollos. Tras el parte de los médicos, se ordenó secuestrar el termo y el mate y se acompañaron, como evidencias, los estudios clínicos y de laboratorio hechos al trabajador.

¿Qué pasó en la carnicería?

Aún no está claro que sucedió entre ambos, aunque según el relato del empleado habrían tenido una discusión por un problema laboral. La denuncia fue realizada por la dueña del local tras detectar el extraño proceder de su empleada y tras la intervención judicial, la División Investigaciones Criminales de la Policía provincial avanzó con una serie de allanamientos en casa de la acusada.

En una vivienda ubicada sobre la calle Ecuador, los agentes secuestraron un teléfono celular y una sustancia compatible con raticida. La Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos ordenó entonces la inmediata detención de la mujer y la imputó por las lesiones leves calificadas, mientras sigue la investigación en busca de precisiones por el accionar y los motivos.

Las consecuencias de la intoxicación con veneno para ratas

La intoxicación con raticidas anticoagulantes es una de las más peligrosas en seres humanos. Puede provocar sangrados internos, con consecuencias que pueden terminar en muerte si no se trabajan a tiempo. Si el caso es crítico, los síntomas aparecen muy rápido e incluyen náuseas severas, dolor abdominal, dificultad para respirar, confusión, convulsiones, arritmias cardíacas y hasta el coma.

En el caso de los anticoagulantes, el antídoto específico es la vitamina K1. Incluso, puede requerir de un tratamiento durante semanas o meses. Para los raticidas sin antídoto, como el fluoroacetato o la brometilina, el manejo se centra en tratar los síntomas y proteger el cerebro y el corazón.

Los anticoagulantes incluyen la warfarina (primera generación) y superwarfarinas como el brodifacoum y la bromadiolona. Estos bloquean la acción de la vitamina K, impidiendo que la sangre coagule.