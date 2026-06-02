EEUU vigilará a delegación iraní al Mundial en busca de vínculos con la Guardia Revolucionaria: Rubio

Audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos sobre la solicitud de presupuesto del presidente Trump para el Departamento de Estado para el año fiscal 2027, en el Capitolio.

El secretario de Estado Marco Rubio comunicó ‌el martes a ‌los legisladores que Estados Unidos no permitirá que iraníes vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) se infiltraran en la delegación ​del país ⁠que participará en el ‌Mundial de fútbol que ⁠comienza en ⁠pocos días.

La selección iraní jugará sus partidos en Estados Unidos, pero ⁠tendrá su base en ​México durante el ‌torneo.

A pesar de ‌la guerra que Estados Unidos ⁠e Israel lanzaron contra Irán a finales de febrero, Rubio afirmó que ​Washington "no ‌tiene ningún problema" con que la selección iraní y su personal de apoyo entraran en el ⁠país.

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"Lo que no vamos a permitir es que incluyan en su delegación a un grupo de personas que sabemos que no tienen nada que ‌ver con el deporte y que tienen vínculos con el IRGC o cosas de esa índole, por lo que vamos ‌a vigilar eso muy de cerca", declaró Rubio en una ‌audiencia ⁠de la comisión de la Cámara de Representantes.

(Reporte ​de Simon Lewis, Patricia Zengerle y Ryan Jones. Editado en español por Javier Leira)