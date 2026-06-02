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EEUU vigilará a delegación iraní al Mundial en busca de vínculos con la Guardia Revolucionaria: Rubio

02 de junio, 2026 | 17.34

El secretario de Estado Marco Rubio comunicó ‌el martes a ‌los legisladores que Estados Unidos no permitirá que iraníes vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) se infiltraran en la delegación ​del país ⁠que participará en el ‌Mundial de fútbol que ⁠comienza en ⁠pocos días.

La selección iraní jugará sus partidos en Estados Unidos, pero ⁠tendrá su base en ​México durante el ‌torneo.

A pesar de ‌la guerra que Estados Unidos ⁠e Israel lanzaron contra Irán a finales de febrero, Rubio afirmó que ​Washington "no ‌tiene ningún problema" con que la selección iraní y su personal de apoyo entraran en el ⁠país.

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"Lo que no vamos a permitir es que incluyan en su delegación a un grupo de personas que sabemos que no tienen nada que ‌ver con el deporte y que tienen vínculos con el IRGC o cosas de esa índole, por lo que vamos ‌a vigilar eso muy de cerca", declaró Rubio en una ‌audiencia ⁠de la comisión de la Cámara de Representantes.

(Reporte ​de Simon Lewis, Patricia Zengerle y Ryan Jones. Editado en español por Javier Leira)

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