Frío intenso en Santa Fe y Rosario: pronóstico para este lunes 27 de abril de 2026

Frío en Santa Fe.

El clima en la región centro da un giro abrupto y deja atrás el fin de semana templado. Después de varios días de condiciones variables en Santa Fe y Rosario, el lunes 27 de abril se instala con aire frío, cielo mayormente despejado y una amplitud térmica que empieza a recordar al invierno.

El cambio no es aislado: responde al ingreso de una masa de aire frío que avanza sobre la región pampeana. De acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos descensos bruscos son cada vez más frecuentes en esta época del año, en un contexto de alta variabilidad climática.

Llega el frío a Santa Fe y Rosario: cómo va a estar el clima hoy, según el Servicio Meteorológico

En Rosario, el día comenzará con una mínima de 6°, una de las más bajas en lo que va del mes. La máxima apenas alcanzará los 18°, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Pronóstico de Rosario.

En Santa Fe, el panorama será similar pero levemente menos extremo: mínima de 9° y máxima de 20°. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte de la jornada, con condiciones estables.

Pronóstico de Santa Fe.

El ingreso de un frente frío consolidó un escenario típico de otoño avanzado. La combinación de cielo despejado y aire seco favorece el descenso de temperatura durante la noche y la mañana, lo que genera madrugadas frías y tardes más templadas, según advierte el SMN sobre este típico patrón de otoño.

Las recomendaciones para el clima del lunes

El frío de la mañana obliga a cambiar rutinas: más abrigo, mayor consumo energético y adaptación en actividades al aire libre. Además, la amplitud térmica puede generar contrastes importantes entre la mañana y la tarde. Para quienes salen temprano, o deben transitar por la tarde, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el clima: