Qué hacer gratis en Santa Fe: actividades y salidas para hacer en pareja

(Créditos: Franco García/ Pexels)

Santa Fe logra combinar la historia, naturaleza litoraleña y una amplia movida cultural, en diferentes opciones que permiten disfrutar de momentos inolvidables sin gastar un solo peso. Ya sea que busques relajarte o tener un plan diferente junto a tu pareja, existe un amplio abanico de planes gratis para aprovechar.

Las mejores actividades gratis que podés hacer en pareja en Santa Fe

Desde las clásicas caminatas por la Costanera hasta la exploración de centros culturales de vanguardia, existen muchísimas propuestas gratuitas para aprovechar la ciudad de Santa Fe al máximo sin descuidar el bolsillo:

1. El clásico: Costanera y Puente Colgante

Si hablamos de un lugar emblemático para una cita en Santa Fe, la Costanera encabeza la lista. Podés elegir entre la Costanera Este y la Oeste, ambas ideales para caminar tomados de la mano mientras cae el sol sobre la Laguna Setúbal. Una de las grandes claves es el Puente Colgante, cruzarlo es un ritual obligado. De noche, su iluminación LED crea un clima superespecial, perfecto para una foto de recuerdo.

Para disfrutar de un plan económico solo necesitás un termo y unos bizcochitos. Los bancos a lo largo de la Laguna ofrecen la mejor vista de la ciudad, especialmente durante el atardecer, cuando el cielo se tiñe de colores anaranjados.

2. Naturaleza y paz en el Jardín Botánico

Si buscan un plan más tranquilo y alejado del ruido urbano, el Jardín Botánico Ing. Lorenzo Parodi es el refugio ideal. Es un espacio verde recuperado donde pueden aprender sobre la flora y fauna local. Perderse por sus senderos es una experiencia relajante que invita a la charla profunda y al descanso. Es un lugar excelente para conectar con la naturaleza sin salir de la capital.

El Jardín Botánico Ing. Lorenzo Parodi es perfecto para quienes buscan descansar rodeados de verde

3. Un viaje al pasado en el Casco Histórico

Santa Fe tiene una historia riquísima que se respira en sus calles. Un paseo por la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores es como viajar en el tiempo. Se pueden visitar gratis:

Museo Histórico Provincial: para conocer los secretos de la fundación y la vida colonial.

para conocer los secretos de la fundación y la vida colonial. Casa del Brigadier Estanislao López : un monumento histórico donde suelen realizarse conciertos de coro o muestras de arte sin costo.

: un monumento histórico donde suelen realizarse conciertos de coro o muestras de arte sin costo. Convento de San Francisco: su arquitectura es imponente y el patio interno es uno de los lugares más silenciosos y mágicos de la ciudad.

4. Cultura y arte en la Fábrica Cultural "El Molino"

Ubicado en el Boulevard Gálvez, El Molino - Fábrica Cultural es mucho más que un centro de exposiciones. Este espacio recuperado ofrece actividades interactivas y muestras de diseño que son completamente gratuitas. Es ideal si son una pareja curiosa que disfruta de los espacios lúdicos. La arquitectura del lugar, con sus enormes bóvedas de ladrillo visto, ya de por sí vale la visita.

El Molino, Fábrica Cultural ofrece actividades culturales y muestras completamente gratis

5. El Museo de la Constitución Nacional

Ubicado en el Parque de la Constitución, este museo es uno de los más modernos del país. A través de instalaciones multimedia y recorridos guiados (con entrada libre y gratuita), podrán conocer por qué Santa Fe es la "Cuna de la Constitución". El parque que lo rodea, con sus 17 hectáreas frente al río, es el broche de oro para una tarde de caminata y reflexión al aire libre.