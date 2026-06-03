Trump respaldó al derechista De la Espriella para el balotaje en Colombia

El presidente estadounidense Donald Trump respaldó al candidato ganador de la primera vuelta colombiana Abelardo de la Espriella para el balotaje del 21 de junio, en el que competirá contra el oficialista Iván Cepeda. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Truth Social, donde afirmó que apoya al derechista "por sus grandes logros y su apoyo político personal". Además calificó a la elección como una jornada y un resultado "crucial" para "el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos".

Tras haberse negado en primera instancia a apoyar a ningún candidato en las elecciones generales colombianas, finalmente el magnate republicano y jefe de la Casa Blanca hizo explícito su apoyo al empresario y actual candidato de la ultraderecha colombiana, a quien conoce hace años y de quien recibió aportes de miles de dólares para campañas electorales de su partido. De la Espriella se mostró siempre como un ferviente admirador de Trump y, se sabe, mantiene vínculos con varios de sus laderos y candidatos del Partido Republicano. Un claro ejemplo de eso fue el video que se difundió de la congresista republicana María Elvira Salazar, referente del ala trumpista en Florida. “Me dicen que ahora le dicen ‘el Tigre’ a Abelardo. Bueno, yo siempre le he dicho Abelardo”, afirmó la legisladora en ese video. Y remató: “Lo conozco muy bien, me apoyó mucho en mis tiempos de campaña y por eso le mando todo mi cariño y respeto”.

"¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América", comenzó el mensaje de Trump en su cuenta de Truth. "Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!", continuó el líder republicano.

"Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¡'El Tigre' Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia!", completó su posteo el presidente estadounidense.

Trump se acomoda con De la Espriella: quién es el nuevo embajador que propuso para Colombia

Horas después del triunfo de De la Espriella y en pleno proceso electoral, la administración Trump nominó a Nate Morris como nuevo embajador en Bogotá. Empresario y ex senador republicano por Kentucky, Morris es un dirigente cercano al movimiento MAGA y ahora deberá obtener el aval del Senado estadounidense para asumir formalmente el cargo. La designación se produjo apenas dos días después de la primera vuelta presidencial, que dejó De la Espriella y a Cepeda como protagonistas del balotaje.

El nombramiento también marca un cambio de estrategia de la Casa Blanca después del intento fallido de designar al empresario Daniel Newlin como representante diplomático en Colombia. La candidatura de Newlin fue devuelta por el Senado a comienzos de este año tras no completar a tiempo la documentación requerida y en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés vinculados a sus negocios en territorio colombiano. Morris, que no tiene negocios conocidos en Colombia pero si pertenece al entorno empresario e ideológico cercano a De la Espriella, se convirtió en la nueva punta de lanza de Washington.

Los vínculos entre De la Espriella y el trumpismo

Pese a que desde Washington negaron una afinidad formal con De la Espriella previo a la primera vuelta, el abogado y candidato presidencial mantiene fuertes lazos con el Partido Republicano y con el movimiento MAGA. Una de las muestras más visibles fue el respaldo público de la congresista republicana Salazar, figura del trumpismo en Florida, a quien según registros de la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos, De la Espriella le habría aportado desde 2018 unos 95.000 dólares a campañas republicanas, de los cuales 92.000 fueron destinados a Salazar, una cifra que al tipo de cambio actual equivale a alrededor de 350 millones de pesos argentinos.