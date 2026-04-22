Las provincias más afectadas por la crisis de Milei.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei produjo el cierre de más de 24 mil empresas a lo largo y ancho del país, pero algunas provincias fueron más castigadas que otras.

En ese sentido, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe fueron los territorios que más empresas perdieron desde diciembre de 2023 producto de la fuerte caída del consumo y la competencia desleal con productos extranjeros por la apertura de importaciones.

Según datos del Instituto Argentina Grande, desde que asumió Milei cerraron en ese lapso en las 24 jurisdicciones del país 24.180 empresas en total y se perdieron 206.300 puestos de trabajo. Esto significa que desaparecieron el 4,7 por ciento de las empresas argentinas.

Cómo fue la pérdida de empresas por provincias desde la asunción de Milei

En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires fue el territorio que más compañías perdió, con 6.174. Completan el triste podio Córdoba con 4.090 y Santa Fe con 2.542 empresas menos.

Sin embargo, en términos relativos, La Rioja fue la provincia más afectada por la crisis económica, ya que perdió un 18,3 por ciento de las empresas en ese período. Le siguen Chaco con 12,9 por ciento y Catamarca con un 11,2 por ciento.

Respecto de los rubros, Transporte y Almacenamiento fue el que tuvo la peor caída con un 14,9 por ciento, seguido de Servicios Extraterritoriales con 13,7; Inmobiliarios con 11,6 y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos con un 8 por ciento.

En cuanto a los puestos de trabajo, el informe marca que en 22 de 24 jurisdicciones se perdieron 206.300 empleos privados registrados, siendo la provincia de Buenos Aires la que más lo sufrió. Allí, 70.707 trabajadores se quedaron sin su fuente de ingresos.

Los otros dos territorios más afectados fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 39.160 empleos menos y Córdoba con 15.660. Además, hay que señalar que, en términos relativos, las provincias más afectadas fueron Santa Cruz con 15.3 por ciento, seguida de La Rioja con 12.2 y Catamarca con 11,5.

En 21 de los 25 sectores productivos se perdieron puestos de trabajo, con construcción (-59.266), textiles (-22.441), servicios a empresas (-20.084) y metalmecánica (-18.452) como los más afectados por el contexto nacional.

Sólo el sector agropecuario y pesca con 8.888 puestos, seguido de actividades informáticas con 5.756 y educación 2.402 lograron tener una suba significativa de los puestos de trabajo según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).