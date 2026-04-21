Advierten por posibles despidos y quiebres en el sector marítimo.

Las medidas del presidente Javier Milei provocaron una crisis económica que, lejos mejorar, empeora cada día y casi todos los sectores productivos del país se vieron afectados. En ese contexto, desde el sector marítimo advirtieron sobre la posibilidad de despidos y quiebre de empresas por una medida del gobierno nacional.

El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo expresó un fuerte rechazo a un proyecto impulsado por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación que busca autorizar la transferencia definitiva de cuotas de captura de merluza hubbsi desde la flota fresquera hacia buques congeladores de gran escala.

Actualmente, esta iniciativa se encuentra en análisis en el Consejo Federal Pesquero, sustentada en un informe técnico que propone crear un fondo de cuota destinado exclusivamente a beneficiar a la flota congeladora. Para el gremio, esta medida representaría un cambio profundo que desequilibraría la estructura histórica del sistema y favorecería la concentración monopólica del recurso.

El Secretario General del Centro de Patrones, Mariano Moreno, advirtió sobre las consecuencias sociales que implicaría esta transferencia: “Esta propuesta no solo es regresiva desde lo productivo, sino que tiene graves consecuencias sociales. La transferencia estructural de materia prima hacia los buques congeladores destruye la actividad en tierra, reduce el procesamiento en las plantas y afecta el empleo en toda la cadena pesquera”.

Además, desde el sindicato recordaron que la Ley Federal de Pesca (Nº 24.922) prohíbe de manera explícita este tipo de traspasos, ya que busca proteger la mano de obra en tierra y evitar la formación de monopolios. Moreno explicó que “avanzar con esta medida es desnaturalizar el espíritu de la ley para favorecer la concentración del recurso en un solo segmento, desfinanciando a la flota fresquera que ya atraviesa una compleja coyuntura económica”.

Riesgo de quiebre de empresas y despidos

El gremio alertó sobre el peligro inminente de quiebra para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la extracción de merluza fresca. En ese sentido, el titular del sindicato advirtió sobre un posible desenlace: “Si esto avanza, el resultado directo serán despidos masivos de trabajadores, tanto a bordo de los buques como en las plantas en tierra”.

Por último, el Centro de Patrones exigió al Consejo Federal Pesquero que rechace definitivamente el proyecto, sosteniendo que la política pesquera debe priorizar la protección del empleo nacional y la industria local. Moreno concluyó: “Cualquier discusión sobre la administración de los recursos debe darse en una mesa de diálogo donde se escuche, fundamentalmente, a los trabajadores”.