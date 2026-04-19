Para en una importante fábrica de alimentos balanceados.

Los trabajadores de una importante fábrica de alimentos balanceados viven un delicado momento, ya que la empresa decidió hacerles una quita salarial en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Tras esto, decidieron comenzar un paro de actividades.

El conflicto se desarrolla en Córdoba, en una de las plantas del Grupo Pilar, donde la firma decidió eliminar un premio salarial vinculado a la asistencia y puntualidad que representaba un ingreso extra de alrededor de 450 mil pesos mensuales por trabajador.

Grupo Pilar S.A., reconocida como la empresa líder en Argentina en la fabricación y comercialización de alimentos balanceados para animales domésticos y de producción, cuenta con varias plantas en el país.

Los motivos del recorte salarial en el Grupo Pilar

A pesar de que la compañía sostiene que atraviesa una crisis, los delegados sindicales aseguran que los tres turnos están trabajando sin inconvenientes, lo que pone en duda los argumentos empresariales para justificar el recorte.

Fernando Sabir, secretario general de la Unión Obrera Molinera seccional Córdoba, confirmó que la retención de tareas continuará hasta que la empresa restablezca el premio salarial que fue eliminado. En la práctica, los trabajadores ingresan a sus puestos, pero no realizan tareas productivas, una forma de presión para que la empresa revea su decisión.

El recorte salarial afecta directamente el presupuesto familiar de los empleados, quienes ven en esta medida un golpe duro pese a que la empresa, según los delegados, ha obtenido ganancias importantes y mantiene otros negocios en el sector agroindustrial. La tensión crece en un contexto de ajuste económico más amplio que se vive a nivel nacional.

"Vamos a seguir con esta medida hasta que restablezcan el premio", recalcó Sabir al medio La Voz del Interior. "Lloraron que tienen crisis, pero los tres turnos están trabajando a pleno", sumó. Además, desde el sector detallaron que este recorte en la planta ubicada sobre la Ruta 13, corresponde al 25 por ciento de lo percibido en el mes y aseguraron que esto viola lo pactado unos días antes en el Ministerio de Trabajo cuando se llegó a un acuerdo salarial.

Esto se firmó el 10 de abril luego de una audiencia de conciliación entre representantes del gremio de molineros (UOMA) y directivos de la empresa. Allí se acordó un compromiso en el que la firma sostenía el pago del premio y los trabajadores iban a continuar con sus tareas. Pero llegó la fecha de pago y esto finalmente no se cumplió.