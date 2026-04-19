Una automotriz frenó su producción por un reclamo salarial.

En el contexto de crisis económica que vive Argentina desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, una autopartista frenó su producción por un reclamo salarial de sus trabajadores y esta acción terminó afectando a una de las automotrices más importantes del país.

El conflicto se desarrolla en la fábrica de autopartes Pelzer System, que es proveedora de Volkswagen y que durante dos días tuvo que suspender las operaciones en su planta de Pacheco, Tigre.

La empresa provee a la automotriz alemana de insonorizantes, alfombras y cobertores de motor para la camioneta Amarok y no se sabe cuándo retomará la producción, ya que son elementos esenciales para el vehículo, según consignó el medio especializado A Rodar Post.

Reclamo salarial y toma de fábrica

Según detallaron desde el sector, este proveedor no fue seleccionado para la renovación de ese modelo y sufrió el fin de producción del SUV Taos, lo cual dejó a la autopartista en jaque.

Los trabajadores de Pelzer System comenzaron un reclamo por un aumento salarial y al no tener una respuesta positiva de los dueños, frenaron la producción, tomaron la planta y cortaron las entregas a Volkswagen. Por el momento no se sabe cuál será el futuro de la empresa ni cuándo se retomará la producción.

Desde la empresa tampoco saben si seguirán produciendo, ya que Volkswagen es su principal cliente y el recorte de proveedores locales (que pasará de 60 a 16) la afectó duramente y hasta hay riesgo de cierre definitivo, ya que no tiene una estructura para mantenerse como otras de las afectadas por la decisión de la automotriz alemana.

La crisis automotriz

Esto no es un caso aislado; la caída del consumo y la apertura de importaciones complicaron seriamente a la industria nacional y la industria automotriz no es una excepción.

En mayo, Peugeot dejará de operar en dos turnos y pasará a uno solo en la planta de El Palomar. Además, inició un programa de retiros voluntarios para reducir el plantel actual, que es de unos 2.300 trabajadores. Esto se da luego de una caída de las ventas en el mercado local, así como de las exportaciones.

En esa línea, Fiat suspendió la producción en la fábrica de Ferreyra, Córdoba, por tres días debido a la demora en la llegada de un barco con motores. Allí se fabrican los modelos Cronos, Titano y RAM Dakota. Renault también atraviesa un complicado momento y durante abril tendrá suspensiones de producción intermitentes.