En el marco de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, un icónico bar cerró sus puertas y se suma a la larga lista de locales gastronómicos que no pudieron resistir el duro momento que vive el país.

Se trata de Pangea Bar, un local que durante 20 años se mantuvo de manera autogestiva en Tucumán, siendo cuna de organizaciones sociales, artistas independientes y el colectivo LGBTIQ+. El 1 de mayo será el último día que abrirá sus puertas.

"Cerramos. Ésta es la comunicación más difícil que nos tocó hacer. Desde mediados del año pasado nuestra cooperativa se encuentra luchando contra unas condiciones económicas crecientemente adversas", expresaron desde el bar en un comunicado.

Los motivos del cierre de Pangea Bar

En esa línea, explicaron los motivos del cierre: "El aumento desproporcionado de los costos fijos y el ascenso sostenido del costo de los insumos, ponen a nuestra fuerza de trabajo en una situación de extrema precariedad".

El lugar apostó por un modelo de trabajo sin patrones, desde la horizontalidad y la construcción colectiva y teniendo que reinventarse para sortear los distintos momentos que atravesó el país en estos últimos 20 años.

Una de las particularidades del lugar es que el grupo de trabajo que lo llevó adelante está conformado por un 90% de personas que pertenecen al colectivo LGBT y siempre pelearon contra la discriminación en la región.



"En otros momentos críticos Pangea se sostuvo gracias al deseo y amor de Ixs socixs y la comunidad por el proyecto, pero hoy la situación es de tal gravedad que nos resulta insostenible", agregaron.

Y sumaron: "Pangea ha sido un proyecto increíble, por aquí han pasado muchísimas historias y ha marcado una época en Tucumán. En el camino fue mutando, transformando, pero siempre conservó su esencia: ser un refugio. Casa de artistas y luchas populares".

"Gracias a Ixs compas que lo iniciaron por haber sembrado este espacio que durante 20 años supo ser encuentro, resistencia y comunidad", sumaron desde el lugar y explicaron que estarán trabajando todo el resto de abril para despedirse de "la casa que guarda tantos recuerdos en sus paredes".

"Queremos celebrar que un proyecto como este haya alcanzado nada menos que 20 años y que por aquí hayan laburado más de 100 trabajadorxs.

Esperamos que podamos encontrarnos de nuevo en otro momento, en otros espacios, con la misma convicción", cerraron desde Pangea Bar.