Flavio Briatore cerró el trato: la bonificación que tendría Alpine para Franco Colapinto y Pierre Gasly en 2027

Alpine está quinto en el campeonato de constructores.

La nueva era de la Fórmula 1 le ha sentado bien a Alpine, que marcha quinto en el Campeonato de Constructores y se ha convertido en el líder de la zona media de la tabla por debajo de Red Bull. El aporte de Franco Colapinto con sus 15 puntos y lo hecho por Pierre Gasly, que suma 20 unidades, ha evidenciado que la escudería francesa ha encontrado un buen coche en el A526 en contraste con lo que había sido el A525.

Curiosamente, esta mejora en los resultados del equipo galo coincidió con la no renovación del contrato de patrocinio con Best Water Technology, lo que dejó un hueco libre para llegar a un acuerdo con Gucci. La semana pasada, la reconocida marca de lujo publicó un comunicado en el que se confirmó su relación de patrocinio con la escudería, que pasará a llamarse oficialmente Gucci Racing Alpine Formula One Team en 2027.

Pero eso no es todo, ya que este miércoles se dio a conocer que Flavio Briatore, artífice de la asociación con Gucci, negoció una importante bonificación que recibirá el equipo en caso de cumplir ciertos resultados. Los reportes de medios especializados han revelado que el empresario italiano logró que el equipo reciba un monto de 10 millones de euros adicionales a finales del 2027 en caso de terminar entre los cuatro mejores de la tabla de constructores.

Este requerimiento para la bonificación se aplicará en base a los resultados que obtengan Colapinto y Gasly en el transcurso del próximo año, aunque lo cierto es que todavía no se ha confirmado la renovación del argentino. Por fuera de esto, sin dudas se trata de una apuesta llamativa por parte de la marca italiana, ya que el equipo galo no ha tardado en escalar posiciones en relación al último lugar de la temporada pasada.

Claro que cumplir con este requisito significará desplazar al menos a uno de los cuatro grandes que tiene actualmente la F1, es decir, Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull, que fue el típico rival del equipo de Enstone en su etapa como Renault. Para cumplir con esta meta, Alpine comenzará a producir su propia caja de cambios en el transcurso de este 2026, ya que piensa iniciar la próxima temporada sin depender de Mercedes para esta pieza.

Alpine podría tener una nueva imagen para 2027.

Copa de Constructores de la F1 2026