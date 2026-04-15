Reclamo tras el despido de trabajadores de un laboratorio.

En todas las áreas del país se sienten las consecuencias de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y un ejemplo de esto es la situación que viven los trabajadores de un importante laboratorio que realizaron un reclamo contra despidos.

Son ocho los empleados desvinculados de Laboratorios Pyam de Entre Ríos y desde el sindicato de Químicos y Petroquímicos aseguraron que fueron injustificados. También protestaron contra los salarios abonados en cuotas y por el pago incompleto de las indemnizaciones.

Tanto trabajadores como representantes sindicales se movilizaron este lunes en la ciudad de Gualeguaychú a la sede de la Dirección de Trabajo local pidiendo la reincorporación de los despedidos. Fueron apoyados además por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) local.

Estaba prevista una audiencia entre las partes que finalmente fue suspendida y desde el sindicato criticaron que el encuentro fuera virtual y no presencial. También pidieron que se retomen las vías de diálogo. Actualmente, el establecimiento cuenta con 42 trabajadores y cinco jerárquicos.

La empresa apunta contra la crisis

Desde la firma justificaron el despido de trabajadores por la crisis económica que atraviesan. Sin embargo, desde el sector de los trabajadores no aprueban esta versión: “Despiden intentando pagar el 50% de las indemnizaciones, pero la semana pasada ingresaron camiones con materia prima”.

"El conflicto comenzó cuando el CEO de la compañía, se comunicó telefónicamente con algunos empleados para informarles que estaban despedidos y que no debían presentarse a trabajar al día siguiente", detalló el prosecretario gremial, Martín Gómez al medio Apfdigital.

En ese sentido, agregó: "Automáticamente la gente despedida avisó a la comisión interna, los delegados nos avisaron a nosotros y dimos la directiva de que se presentaran igual a trabajar porque no había nada fehaciente que indicara lo contrario".

Sin embargo, comentó que cuando los trabajadores fueron hacia la planta, "desde Recursos Humanos les informaron que tenían prohibido el ingreso porque estaban despedidos". En esa línea explicó que "en total son ocho despidos, cinco que no pudieron ingresar ese día y tres que están con licencia médica, incluso uno que se recuperaba de una operación de rodilla".

También marcó que "se los despide aludiendo al art. 247 de la Ley. Quieren pagar el 50 por ciento de la indemnización y en cuotas". A esto se suma el reclamo por el pago de sueldos en cuotas desde hace aproximadamente un año y medio.