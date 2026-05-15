La venta de autos nacionales cayó un 50% en PBA: “No soportan este modelo” 

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, afirmó en sus redes sociales que las “divisiones industriales más dinámicas del país no soportan este modelo” y lo ejemplificó con la caída en la venta de vehículos nacionales, la producción de los mismos y el patentamiento.

El planteo del funcionario se da en medio de un pedido de prórroga de las empresas automotrices y autopartistas al Congreso por la ley de promoción que vence en 2027. En lo que va del año cerraron 60 autopartistas y se perdieron 4.200 puestos de trabajo directos en el mismo período. La situación tiene en alerta particular a la provincia de Córdoba, ya que el sector emplea a 45.000 personas a nivel local de 130.000 en todo el país.

“En abril se profundizó la caída”, detalló el funcionario y señaló que “la venta de vehículos nacionales cayó más de 50%”, y “la producción de automóviles, cerca de 40%”. A través de un gráfico que detalla los indicadores nacionales del sector automotriz, se observa que la venta de autos en concesionarias cayó un “50,6%” comparando abril de 2025 con el mismo mes de este año.

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De esta manera, en el 1° cuatrimestre la producción “acumuló una caída interanual de más de 35%”.Respecto de 2023, las números en rojo implican “una reducción de 45.000 unidades”.

La inscripción de patentes es otro indicador que se resintió. “Por el lado de la demanda, los datos de patentamientos también registran un severo deterioro”, indicó el funcionario. Según los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores, “en el mes de abril se patentaron 3,3% autos menos que en el mes anterior y 13,6% por debajo de abril de 2025”.

De esta manera, el ministro que responde al gobernador Axel Kicillof, entiende que “sin perspectivas de mejora de la demanda”, es esperable que “continúe la merma en los indicadores de producción industrial del sector automotriz, que acumuló en el 1° trimestre del año una baja superior al 20% en relación con 2023”.

“El Gobierno nacional desperdicia nuestra capacidad industrial en divisiones clave para la generación de empleo y la agregación de valor a la economía, como el segmento automotriz”, señaló. Así cerró su opinión indicando que se “debe diseñar una estrategia para evitar que el entramado industrial sufra daños irreversibles”.

Las cámaras empresariales

“Nos encontramos que la competitividad de la cadena está fuertemente comprometida y pone en riesgo la continuidad. Tenemos asimetrías gigantes con Brasil y México que tienen su régimen”, describió Gerardo Acosta, Presidente del Cluster Automotriz de Córdoba. Los empresarios le acercaron su situación a diputados provinciales de las comisiones de Comercio y PYMES.

El sector además está en un momento bisagra con la transición tecnológica que implica pasar a producir vehículos eléctricos. “Las decisiones de las próximas inversiones si no somos atractivos no van a venir a la Argentina”, completa.En la actualidad el 60% de los vehículos de fabricación nacional se exportan y el país está posicionado como el 4to productor mundial de pick up de una tonelada. “Somos especialistas, es un valor que como país necesitamos defender”, implora.

“Enfrentamos una decadencia en los últimos años y cada vez tenemos más proyectos nuevos que tienen que ver con el armado y ya no con la fabricación. Multinacionales trasladaron su actividad productiva a Brasil. Dependemos de las importaciones y pero también exportamos. Somos muy abiertos. Si tuviéramos que importar todos los vehículos y repuestos necesitaríamos 10 mil millones de dólares más. Eso es lo que le ahorramos al país”, explicó el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, Juan Cantarella.

“Las inversiones que no se hacen hoy son las importaciones de mañana y la garantía de pérdida de puestos de trabajo”, advirtió en sintonía con sus pares.

La producción de autopartes bajó 18% en el primer trimestre y el empleo autopartista cayó 7% el año pasado.

“Las pymes que abastecen el mercado ocupan el 34% del total de la mano de obra de la industria automotriz y son las empresas más complicadas con este desbarajuste. Hay una pérdida de competitividad por pérdida de poder del peso”, sinceró Sergio Kaulit, presidente de la Cámara Empresaria Autopartista. “Esta industria no pide protección, pide competitividad. Hablamos de generar condiciones razonables para competir”, Marco Malagnini de la cámara de industriales metalúrgicos de Córdoba.