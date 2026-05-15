TyC Sports confirmó que transmitirá el Mundial 2026: todos los detalles

Sorpresa por el anuncio de TyC Sports sobre el Mundial 2026

TyC Sports confirmó que transmitirá el Mundial 2026 a través de su pantalla y dio detalles acerca de cómo será su programación a partir del 11 de junio. La Selección Argentina de Lionel Scaloni buscará la gloria otra vez como en Qatar 2022 y el canal deportivo la acompañará una vez más, lo cual anunció este viernes 15 de mayo, a poco menos de un mes del comienzo del certamen.

"Con la misma ilusión que despierta la Selección cada vez que sale a la cancha, TyC Sports renueva su compromiso con el hincha argenitno para ofrecerle el evento más esperado cada cuatro años, en una propuesta única por la cantidad de horas en vivo, las figuras, el estilo y la calidad que lo distinguen", escribieron en la página web de la señal para anunciar la noticia.

TyC Sports transmitirá el Mundial 2026: los detalles

Según aseguraron a través de su página oficial, los partidos de la "Albiceleste" saldrán en vivo además de otros encuentros de la Copa del Mundo. Por otro lado, agregaron que habrá una programación exclusiva con segmentos de información, debate, análisis periodístico y cobertura digital tanto en la web como en las redes y en TyC Sports Play. En los cotejos donde se presente el combinado nacional contarán con móviles, posiciones exclusivas y cámaras propias diferenciales.

De esta manera, el canal transmitirá un Mundial por sexta vez consecutiva ya que estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. A su vez, se unirá a otras vías alternativas para ver al equipo de Lionel Scaloni como es el caso de DSports, Paramount+, Telefe, la TV Pública y Disney+ Premium -pasará sólo 30-. En cuanto al resto de los duelos del torneo, no confirmaron cuáles serán los que transmitirán como harán con la Selección Argentina. Cabe destacar que las dos primeras mencionadas darán los 104 cruces desde la fase de grupos hasta la final del 19 de julio.

TyC Sports confirmó que transmitirá el Mundial 2026

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia.

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo ver los partidos del equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J