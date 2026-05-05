"Closs es Messi y Víctor Hugo es Maradona, pero yo relaté borracho": una figura de la TV sorprendió

"Closs es Messi y Víctor Hugo es Maradona, pero yo relaté borracho".

Una estrella de los relatos de fútbol en la televisión argentina reconoció a Mariano Closs y a Víctor Hugo Morales como los mejores en su profesión, aunque al mismo tiempo aprovechó la situación para divertirse un rato y hacer chistes. A la hora de compararse con los dos mencionados, Julián Bricco dejó en claro que no tiene un nivel tan alto en su trabajo dentro de la cabina.

Una de las figuras de TyC Sports en la actualidad asistió al programa 2 Reyes Stream, conducido por el periodista del mismo canal Juan Martín Rinaldi, y hasta reveló que relató borracho alguna vez. El experimentado rosarino de 57 años bromeó e hizo reír a todos al aire en el estudio.

Julián Bricco habló sobre los relatores: "Ninguno fue a un partido borracho como yo"

Durante la entrevista con Rinaldi y el resto de los periodistas presentes, el santafesino participó del juego que está de moda: hablar solamente cuando escuchara a un relator que sea mejor que él. El presentador en principio le mencionó a sus colegas Martín Perazzo, Leonardo Gentili, Paulo Vilouta, Walter Nelson, Juan Pablo Marrón, Pablo Giralt, Rodolfo De Paoli, Gustavo Cima, Juan Manuel "Bambino" Pons y Sebastián "Pollo" Vignolo.

Bricco habló solamente cuando le nombraron a Gentili ("en radio es un monstruo"); Nelson ("el ta tán ta tán es mejor que yo, yo aprendi del ta tán ta tán, es lo más grande que hay"); De Paoli y Pons ("el Bambino es crack, yo aprendí con el Bambino, es alegría").

Particularmente acerca de "Rodo", consideró: "Tiene una frase magnífica, siempre la rescato... Todos rescatan la de ´todos somos Montiel´, yo rescato otra, la de ´¡qué deporte hijo de puta!´". Acerca del recordado momento de De Paoli en TyC Sports en plena final entre la Selección Argentina y Francia en el Mundial 2022, el rosarino rememoró: "Tiene razón. Íbamos ganando 2-0, yo estaba en la cancha, un baile terrible, mirá cómo les estamos haciendo así, hermoso... Y pimba, y pimba (los dos goles de Kylian Mbappé), y Rodo dice algo que todo futbolero en la vida deseó decir en una transmisión, ¡´qué deporte hijo de puta!´".

Julián Bricco, el particular relator de TyC Sports en la televisión argentina.

Por último, llegó la mejor parte de Bricco: cuando se refirió a Closs y Víctor Hugo. De hecho, sentenció que "Mariano es el uno, es Messi, y Víctor Hugo es Maradona...", aunque aclaró finalmente: "Pero nadie relató borracho como yo".