Ángela Torres ventiló por qué se peleó con Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

El quiebre definitivo se produjo durante una salida nocturna que tomó un giro inesperado.

El vínculo entre Ángela Torres y Maia Reficco supo ser cercano, pero un episodio del pasado marcó un quiebre definitivo. Con el presente de la actriz y cantante nuevamente en el centro de la escena, resurgen detalles de una historia que generó repercusión y que, con el tiempo, no logró recomponerse.

La relación entre Ángela Torres y Maia Reficco antes del conflicto

Antes de la polémica, Ángela Torres y Maia Reficco compartían un vínculo de confianza dentro de un mismo entorno social. Ambas formaban parte de un círculo cercano, con salidas en común y una relación que, desde afuera, parecía sólida.

Durante esa etapa, la complicidad y el trato frecuente alimentaban una amistad que se mostraba estable. Sin embargo, esa cercanía también implicaba conocimiento sobre aspectos personales, incluidos intereses sentimentales que luego resultarían determinantes en el conflicto.

Qué pasó entre Ángela Torres y Maia Reficco: la noche que cambió todo

El episodio que marcó el final de la relación ocurrió durante una salida nocturna. Según relató Ángela Torres en distintas entrevistas, lo que comenzó como un encuentro habitual derivó en una situación inesperada y dolorosa.

La actriz explicó que tenía un interés amoroso claro hacia Agustín Casanovas y que Maia Reficco estaba al tanto de ese vínculo. Sin embargo, en medio de la noche, presenció una escena que cambiaría por completo la relación: su entonces amiga besándose con ese mismo joven frente a ella. "Terminó estando ahí por mí y en un momento salí a fumar un puchito y cuando entré se lo estaba chapando ahí en mi cara y yo la miré, o sea, me miró y lo agarró y se fue de la mano al cuarto con él mirándome a mí".

El impacto fue inmediato. Poco después, ambos se retiraron juntos del lugar, lo que profundizó el malestar. Torres describió el momento como “horrible”, reflejando el nivel de angustia que le generó la situación.

La reacción de Ángela Torres y el final de la amistad

Tras lo ocurrido, Ángela Torres no dudó en tomar una decisión tajante. Interpretó el episodio como una traición, no solo por el vínculo con el chico en cuestión, sino por la confianza que existía entre ambas. “Estaba muy enganchada”, reconoció en su momento, dejando en claro que el dolor fue tanto emocional como personal. Para la actriz, el hecho de que Maia Reficco conociera sus sentimientos fue un factor clave que agravó la situación.

Esa percepción llevó a cortar el vínculo de manera definitiva, sin margen para una reconciliación. Desde entonces, la relación quedó completamente rota, sin contacto entre las partes.

Tras lo ocurrido, Ángela Torres interpretó la situación como una traición y decidió cortar el vínculo de manera tajante

Cómo es el vínculo actual entre Maia Reficco y Ángela Torres

Con el paso del tiempo, el conflicto perdió presencia mediática, aunque nunca llegó a resolverse en lo personal. Ángela Torres adoptó una postura más moderada en el ámbito público, incluso expresando buenos deseos hacia Maia Reficco en algunas ocasiones.

Sin embargo, fue clara al señalar que no existe relación en la actualidad. La distancia se mantiene y no hubo señales de un acercamiento que permita recomponer la amistad.

Mientras tanto, Maia Reficco atraviesa una etapa de alta exposición mediática, en parte por su relación con Franco Colapinto, lo que volvió a poner el foco sobre episodios de su pasado.