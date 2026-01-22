La altura de Ángela Torres: cuánto mide la cantante y actriz

Ángela Torres es una de las artistas jóvenes más versátiles de la escena argentina. Con una carrera que combina televisión, cine, teatro y música, su figura ganó aún más visibilidad en los últimos meses gracias a su participación estable en Nadie Dice Nada, uno de los programas más escuchados del streaming local.

En ese contexto, un detalle físico despertó curiosidad en redes y buscadores: cuánto mide Ángela Torres. La pregunta se volvió recurrente al compararla con Marcos Giles, flamante incorporación de la programación de verano 2026 de Luzu TV, cuya estatura contrasta de manera evidente con la de la artista.

¿Cuánto mide Ángela Torres?

Ángela Torres mide 1,52 metros de altura, una cifra que suele sorprender a quienes la ven desplegar una presencia escénica potente, tanto en la actuación como en la música. Su estatura quedó especialmente expuesta en el streaming, donde comparte plano con Giles, quien mide 1,90 metros, lo que genera una diferencia que no pasa inadvertida para la audiencia.

Lejos de ser una limitación, su altura forma parte de una identidad artística marcada por la expresividad, el carisma y una voz que trasciende cualquier parámetro físico. Como ocurre con otras figuras del espectáculo, la cámara y el escenario amplifican su impacto, más allá de los centímetros.

El shippeo “Margelita” y el fenómeno en Luzu TV

Desde su incorporación fija a Nadie Dice Nada, comenzó a crecer entre oyentes y usuarios de redes un shippeo bautizado como “Margelita”, en referencia a la química al aire entre Torres y Giles. El interés se intensificó cuando Giles empezó a ocupar los martes el lugar de Martín Garabal, lo que multiplicó recortes virales y comentarios en X y TikTok.

La apuesta de Luzu TV por una programación de verano renovada buscó sumar nuevas dinámicas y una mayor cercanía con el público joven. En ese esquema, la dupla Torres–Giles se convirtió en uno de los focos de atención del ciclo, ya que combina humor, complicidad y una frescura que conecta con la audiencia diaria del streaming.

Ángela Torres: trayectoria, linaje y una identidad propia

Nacida el 13 de agosto de 1998 en Avellaneda, Ángela Luz Concepción Caccia Torres es nieta de Lolita Torres, sobrina de Diego Torres e hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres. Sin embargo, su recorrido artístico logró despegarse rápidamente del peso del apellido.

Comenzó a estudiar actuación a los 8 años y ganó el premio Trinidad Guevara como Revelación Femenina por la obra Irreal. Pasó por ficciones como Solamente Vos, Esperanza Mía y Simona, ganó Tu Cara Me Suena y desarrolló en paralelo una sólida carrera musical, con discos, singles y colaboraciones que la posicionaron como una voz propia dentro del pop argentino.