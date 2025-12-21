Ángela Torres deslumbró en el Teatro Coliseo: la artista presentó su disco No Me Olvides

Ángela Torres devoró y armonizó en el Coliseo. (PH: Instagram)

El pasado viernes 19 de diciembre Ángela Torres se presentó en el Teatro Coliseo con un show muy esperado por sus seguidores, en el que presentó oficialmente su primer disco de estudio No Me Olvides. A lo largo de la noche, la artista recorrió las canciones de este nuevo trabajo y también repasó temas de otras etapas de su carrera, como La Vida Rosa, logrando un equilibrio entre lo nuevo y lo ya conocido por su público.

La propuesta escénica estuvo marcada por un clima intimista y sensible, en el que la voz y la presencia de Ángela fueron las grandes protagonistas. En muchas de las canciones se mostró sola en el escenario, apostando a una conexión directa con el público; solo en algunos momentos se sumaron músicos que aportaron arreglos delicados con piano de cola, arpa, acordeón y guitarra acústica, reforzando la atmósfera cálida del espectáculo sin quitarle protagonismo a la intérprete.

Desde el inicio hasta el final del show, los fans se mostraron completamente extasiados, acompañando cada canción con aplausos, ovaciones y una atención absoluta. El vínculo entre la artista y el público fue constante, generando un ida y vuelta emotivo que potenció cada interpretación y dejó en claro el fuerte apoyo que Ángela tiene en esta nueva etapa musical.

La anteúltima canción de la noche fue Tu Favorita, el hit de su último disco y uno de los temas más escuchados en el último tiempo, que desató uno de los momentos más eufóricos del concierto. Para el cierre, Ángela eligió una versión a capela de Así no te amará jamás, un final íntimo y conmovedor que dejó al Teatro Coliseo en silencio primero y en aplausos después, coronando una noche cargada de emoción y cercanía.

El mensaje de Ángela Torres antes de presentarse en el Coliseo

"Mañana cerramos el año en el coliseo sueño con cantar mis canciones en ese teatro desde muy chiquita estoy muy movilizada y con demasiadas ganas de escucharlos cantar conmigo preparamos un show muy especial lxs espero con el corazón en la mano. Gracias por regalarme este presente", escribió la artista en sus redes sociales.