La altura de Marcos Giles: cuánto mide el influencer

El universo del streaming argentino tiene sus propias obsesiones: audiencias fieles, recortes virales y, cada tanto, datos aparentemente triviales que se transforman en fenómeno. En ese terreno, Marcos Giles volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una pregunta que se repite en redes: ¿cuánto mide realmente “El Mito”?

La curiosidad creció al calor de su incorporación a la programación de verano 2026 de Nadie Dice Nada, uno de los ciclos más escuchados de Luzu TV. La química al aire, el humor compartido y la dinámica con el equipo —en especial con Ángela Torres— hicieron el resto: el dato físico se volvió parte del relato cultural que rodea al influencer.

Cuánto mide Marcos Giles y por qué se volvió tendencia

El influencer y exfutbolista mide 1,90 metro, una estatura que no pasa desapercibida ni en cámara ni en estudios de streaming pensados para planos cortos y mesas compartidas. Lejos de ser un detalle menor, su altura se convirtió en material recurrente de comentarios, memes y comparaciones, sobre todo desde que empezó a aparecer con mayor regularidad en Nadie Dice Nada.

Marcos Giles con Ángela Torres.

“Margelita”: el shippeo que creció al aire y en redes

La diferencia de estatura entre Giles (1,90) y Ángela Torres (1,52) fue uno de los disparadores del shippeo bautizado como “Margelita”. Desde que ella se consolidó como figura fija del programa y el influencer comenzó a ocupar los martes el lugar de Martín Garabal en sus ausencias, la complicidad al aire encendió la imaginación del público.

Recortes virales, comentarios en X e Instagram y referencias constantes dentro del propio programa alimentaron una narrativa que excede lo estrictamente radial y pasó a ser parte de la larga tradición de shippeos mediáticos que nacen en el estudio y explotan en redes.

Marcos Giles y Ángela Torres: dos trayectorias que se cruzan

A sus 29 años —cumplidos en junio de 1996—, Giles desarrolla su carrera en Luzu TV como integrante de Algo Va a Picar, donde consolidó una comunidad fiel gracias a su estilo directo y su lectura generacional del humor y la actualidad.

Ángela Torres, en tanto, llega a Nadie Dice Nada con una trayectoria sólida en televisión, cine, teatro y música. Su identidad artística, construida más allá de su apellido, dialoga con el nuevo lenguaje del streaming y potencia cruces como el que hoy protagoniza con Giles.