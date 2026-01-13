Rumores de crisis entre Nico Occhiato y Flor Jazmín.

Lo que parecía una simple noche de festejo terminó instalando dudas y versiones sobre una de las parejas más populares del streaming argentino. En las últimas horas, Nico Occhiato habló por primera vez sobre los rumores de crisis con Flor Jazmín Peña, luego de que un video viral encendiera las alarmas entre los seguidores de Luzu TV.

Todo comenzó cuando Momi Giardina compartió en sus historias de Instagram imágenes de una fiesta en la que se veía al equipo del canal disfrutando de la música y el clima distendido. Sin embargo, el foco de atención no tardó en correrse: los usuarios pusieron la lupa sobre un intercambio puntual entre Occhiato y Flor Jazmín.

El video que generó los rumores

En el fragmento que se viralizó, ambos aparecen conversando muy de cerca, casi al oído, y una frase captada por el audio ambiente fue suficiente para desatar todo tipo de interpretaciones. “Ni siquiera sabía que estaba ella ahí”, se escucha decir al conductor, lo que muchos leyeron como un gesto de incomodidad o tensión.

Las redes sociales hicieron lo suyo y el episodio se convirtió rápidamente en tendencia. Hubo quienes hablaron de una posible crisis y cuestionaron la dinámica de la pareja, con comentarios como “parece que solo uno está enamorado” o “ella siempre se muestra incómoda”. Del otro lado, los fans salieron a defenderlos y apuntaron contra quienes, según ellos, exageraron una situación cotidiana. “Inventan historias donde no las hay”, fue una de las respuestas más repetidas.

La respuesta de Nico Occhiato

Ante la magnitud que tomó el rumor, Nico Occhiato decidió salir a aclarar la situación y lo hizo fiel a su estilo. Desde su cuenta de X, el creador de Luzu apeló al humor para desactivar cualquier versión de pelea. “Jajajaj qué dicen??? Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida”, escribió, dejando en claro que no hubo conflicto alguno y que el momento fue malinterpretado.

La publicación de Nico Occhiato.

Más allá de este episodio puntual, Flor Jazmín Peña ya habló en otras oportunidades sobre las diferencias de carácter dentro de la pareja. La bailarina suele definirse como intensa y temperamental, y no tiene problema en admitirlo. “Soy muy expresiva y calentona, tengo que trabajar mi impulsividad”, confesó en una entrevista. En contraposición, siempre destacó la calma de Occhiato frente a situaciones que a ella la desbordan: “A él le pueden estar haciendo una guachada y se mantiene tranquilo. No sé cómo hace”.

Las muestras de amor recientes también parecen ir en sentido contrario a cualquier versión de crisis. En el último cumpleaños de Nico, el 25 de diciembre, Flor le dedicó un mensaje cargado de emoción que rápidamente se viralizó. Allí lo definió como “el amor de mi vida” y aseguró que quiere ser equipo con él por el resto de sus días, agradeciéndole por hacerla feliz de una forma que, según dijo, no sabía que era posible.