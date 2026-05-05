El vulgar gesto de Lewis Hamilton contra Franco Colapinto por incidente en el GP de Miami

Franco sacó de pista a Hamilton, pero no fue sancionado.

Luego de haber clasificado en el octavo lugar este sábado, Franco Colapinto tuvo una notable largada este domingo en el GP de Miami de la Fórmula 1, donde no solo mantuvo su posición, sino que también evitó lo que pudo haber sido un fuerte accidente con Max Verstappen. El inicio de la carrera estuvo complicado al frente con la lucha entre Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc y el neerlandés, que protagonizó un trompo que afortunadamente no le impidió seguir sin daños.

No obstante, la consecuencia de lo sucedido con el tetracampeón del mundo fue que el pelotón quedó desarmado, lo que llevó a ciertos roces entre algunos monoplazas, tal como sucedió con el piloto argentino y Lewis Hamilton. Durante esa primera vuelta, Colapinto afrontó una curva y superó al piloto de Ferrari, aunque sacándolo un poco de pista y provocando un contacto que generó daños en el SF-26.

Apenas unos instantes después, el siete veces campeón del mundo recuperó la posición que le había arrebatado el pilarense, pero mostró su descontento al levantarle el dedo medio mientras lo superaba. La imagen fue discutida por miles de usuarios en las redes sociales que apuntaron en contra de Hamilton por haberle hecho el “fuck you” a Colapinto, aunque hubo otros que salieron a defenderlo y señalaron que en realidad se trataba del dedo índice.

Independientemente de lo que haya sucedido con el dedo, lo cierto es que Hamilton estaba muy disgustado con el toque que había tenido con el argentino, sobre todo porque le tocó llevarse la peor parte con la pérdida de rendimiento del Ferrari. “Tuve muy mala suerte de quedar involucrado en el trompo de Max porque perdió muchas posiciones. Y después, bueno, el daño por Franco, y eso me hizo perder un montón de carga aerodinámica”, afirmó el británico en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Ante tales declaraciones, los periodistas forzaron para obtener más información sobre los daños que tuvo el SF-25, algo que no se negó a responder el inglés. “Simplemente perdí alrededor de medio segundo de carga aerodinámica en el coche y estuve girando tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible con el daño”, agregó antes de remarcar que, sin el daño del toque con Colapinto, habría tenido más posibilidades de pelear por un lugar en el podio.

Hamilton terminó sexto en el GP de Miami.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1 2026?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.