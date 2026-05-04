Rubio viajará a Italia del 6 al 8 de mayo, dice Departamento de Estado tras tensiones con el Papa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Roma del miércoles al viernes para impulsar las relaciones con Italia y el Vaticano, informó el lunes un portavoz del Departamento de Estado, tras las recientes críticas del presidente Donald Trump al Papa.
Rubio se reunirá con los dirigentes de la Santa Sede para debatir la situación en Oriente Medio y los intereses comunes en el hemisferio occidental, mientras que sus reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses de seguridad compartidos y la alineación estratégica, dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.
La reunión con el papa León XIV será el primer encuentro presencial conocido entre el Sumo Pontífice y un miembro del gabinete estadounidense en casi un año, y se espera que tenga lugar el jueves, informó el domingo a Reuters una fuente familiarizada con los planes.
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El Santo Padre se ha erigido en las últimas semanas como un crítico abierto de la guerra liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, tras haber criticado anteriormente las políticas antiinmigración de la Administración de Donald Trump.
Trump criticó duramente a León XIV en las redes sociales en varias ocasiones en abril, llegando a calificar al pontífice de "terrible", en unos ataques que acapararon la atención generalizada mientras el Papa se encontraba de gira por cuatro países africanos.
Trump también ha expresado su descontento con Italia por sus críticas a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y dijo la semana pasada que podría considerar la retirada de las tropas estadounidenses de este aliado de la OTAN.
Con información de Reuters