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Corea del Sur investiga si un buque de bandera surcoreana fue atacado en estrecho de Ormuz: reportes

04 de mayo, 2026 | 11.15

Corea del Sur dijo que estaba ‌verificando ‌la información de inteligencia según la cual un buque con bandera surcoreana había sido atacado en el estrecho ​de Ormuz, ⁠informó Yonhap News ‌el lunes.

Un portavoz de ⁠la naviera ⁠surcoreana HMM dijo a Reuters que se había producido un ⁠incendio en la ​sala de máquinas ‌de uno de ‌sus graneleros en ⁠el estrecho de Ormuz, y añadió que aún se estaba ​investigando ‌la causa del incendio.

Aseguró que no había informes de víctimas ni heridos.

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El ejército ⁠estadounidense dijo que dos destructores lanzamisiles de la Armada de los Estados Unidos habían entrado en el golfo para ‌romper el bloqueo iraní y que dos buques estadounidenses habían transitado por el estrecho de Ormuz, después ‌de que Irán declarara que había impedido la ‌entrada de ⁠un buque de guerra estadounidense ​en el golfo.

Con información de Reuters

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