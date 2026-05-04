Corea del Sur investiga si un buque de bandera surcoreana fue atacado en estrecho de Ormuz: reportes

Corea del Sur dijo que estaba verificando la información de inteligencia según la cual un buque con bandera surcoreana había sido atacado en el estrecho de Ormuz, informó Yonhap News el lunes.
Un portavoz de la naviera surcoreana HMM dijo a Reuters que se había producido un incendio en la sala de máquinas de uno de sus graneleros en el estrecho de Ormuz, y añadió que aún se estaba investigando la causa del incendio.
Aseguró que no había informes de víctimas ni heridos.
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El ejército estadounidense dijo que dos destructores lanzamisiles de la Armada de los Estados Unidos habían entrado en el golfo para romper el bloqueo iraní y que dos buques estadounidenses habían transitado por el estrecho de Ormuz, después de que Irán declarara que había impedido la entrada de un buque de guerra estadounidense en el golfo.
Con información de Reuters