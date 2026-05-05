Precio de Netflix en mayo de 2026: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta Netflix hoy

El precio de Netflix en mayo vuelve a estar en el centro de la escena entre los usuarios argentinos. A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde la plataforma ya aplicó nuevos incrementos, a nivel local no se confirmaron subas recientes y se mantienen los valores vigentes de los últimos meses, pese a que es una de las plataformas más caras.

Aun así, el costo final del servicio sigue siendo alto en términos reales, ya que en Argentina el precio depende no solo del valor base, sino también del tipo de cambio y la carga impositiva sobre servicios digitales.

Cuánto cuesta Netflix en Argentina en mayo 2026

Actualmente, la plataforma mantiene tres planes principales:

Plan con anuncios (más económico): ronda entre $3.000 y $4.000 finales mensuales, dependiendo de impuestos y promociones

ronda entre $3.000 y $4.000 finales mensuales, dependiendo de impuestos y promociones Plan Estándar (sin publicidad): aproximadamente entre $7.000 y $9.000 finales

aproximadamente entre $7.000 y $9.000 finales Plan Premium (máxima calidad): puede ubicarse entre $10.000 y $13.000 mensuales con impuestos incluidos

El valor del streaming en Argentina

En algunos casos más recientes, los valores nominales (antes de impuestos) se ubican cerca de:

Estándar con anuncios : alrededor de $10.900

: alrededor de $10.900 Estándar sin anuncios: cerca de $21.000

cerca de $21.000 Premium: en torno a $28.800

Los valores finales pueden variar según los impuestos aplicados al consumo digital en Argentina, por lo que el monto total que pagan los usuarios suele ser mayor al precio base informado por la plataforma. Además, Netflix implementó en los últimos años un sistema para limitar el uso compartido de cuentas fuera del mismo hogar, permitiendo agregar miembros extra mediante un pago adicional.

Plan Básico con anuncios: opción más económica, con acceso limitado al catálogo y calidad estándar.

opción más económica, con acceso limitado al catálogo y calidad estándar. Plan Estándar: incluye mejor calidad de imagen y la posibilidad de ver contenido en más de un dispositivo.

incluye mejor calidad de imagen y la posibilidad de ver contenido en más de un dispositivo. Plan Premium: permite la máxima calidad (Ultra HD) y múltiples pantallas simultáneas.

Cuánto aumenta Netflix

Aunque no hubo aumentos confirmados para mayo 2026, el contexto internacional marca una tendencia clara: el streaming se encarece. La propia compañía dejó abierta la posibilidad de futuros ajustes, en línea con lo que ya ocurrió en otros mercados.

Además, en los últimos años Netflix eliminó el plan básico sin anuncios, consolidando un modelo de tres niveles donde la opción más barata incluye publicidad y las versiones sin interrupciones tienen un costo considerablemente más alto.

Mientras en Argentina los precios permanecen sin cambios por ahora, en países como España la plataforma ya aplicó aumentos en 2026. Allí, el plan conعلانات se ubica en 8,99 euros, el estándar sin publicidad en 14,99 y el premium en 21,99 euros mensuales, consolidando una tendencia global de subas.