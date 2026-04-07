Precio de Netflix en abril de 2026: cuánto cuesta cada plan

Cuánto se paga cada plan de Netflix

El precio de las plataformas de streaming vuelve a estar en el centro de la escena, en medio de una tendencia global marcada por subas generalizadas. En este contexto, Netflix aún no confirmó aumentos específicos para abril, pero mantiene vigente su esquema de planes mientras deja abierta la posibilidad de futuros ajustes.

A nivel global, la compañía atraviesa un proceso de expansión y reconfiguración del negocio, con mayores inversiones en contenido y movimientos estratégicos que podrían impactar en sus tarifas en los próximos meses.

Cuánto aumentan los servicios de streaming

Cuánto cuesta Netflix en abril de 2026

En Argentina, los valores de Netflix varían según el tipo de plan y deben considerar además los impuestos aplicados a servicios digitales. Los precios de referencia actuales son:

En marzo de 2026, los planes disponibles de Netflix en Argentina son los siguientes:

Plan Características principales Precio mensual aproximado Plan Básico con anuncios Acceso al catálogo con pausas publicitarias. Calidad de video HD. Permite ver contenido en un dispositivo a la vez. Aproximadamente $3.000 a $4.000 según impuestos y promociones Plan Estándar Acceso completo al catálogo sin anuncios. Calidad de video Full HD (1080p). Permite utilizar hasta dos dispositivos simultáneamente. Aproximadamente $7.000 a $9.000 finales con impuestos Plan Premium Catálogo completo sin publicidad. Calidad de video 4K Ultra HD y HDR. Permite hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo. Aproximadamente $10.000 a $13.000 finales con impuestos

Los valores finales pueden variar según los impuestos aplicados al consumo digital en Argentina, por lo que el monto total que pagan los usuarios suele ser mayor al precio base informado por la plataforma. Además, Netflix implementó en los últimos años un sistema para limitar el uso compartido de cuentas fuera del mismo hogar, permitiendo agregar miembros extra mediante un pago adicional.

Plan Básico con anuncios: opción más económica, con acceso limitado al catálogo y calidad estándar.

opción más económica, con acceso limitado al catálogo y calidad estándar. Plan Estándar: incluye mejor calidad de imagen y la posibilidad de ver contenido en más de un dispositivo.

incluye mejor calidad de imagen y la posibilidad de ver contenido en más de un dispositivo. Plan Premium: permite la máxima calidad (Ultra HD) y múltiples pantallas simultáneas.

Si bien los precios base están fijados en dólares, en Argentina el valor final en pesos depende del tipo de cambio y de la carga impositiva vigente sobre servicios digitales, lo que genera variaciones en el monto final que pagan los usuarios mes a mes.

Golpe al bolsillo: aumentos de streaming

Qué puede pasar con los precios en 2026

Aunque Netflix no oficializó aumentos para abril, el contexto del sector anticipa posibles ajustes. La compañía viene de anunciar movimientos estratégicos relevantes, como la adquisición de activos vinculados al negocio de cine y streaming, lo que refuerza la expectativa de mayores costos operativos.

El panorama global muestra que varias empresas ya aplicaron aumentos. Paramount+ confirmó subas en sus planes en Estados Unidos desde enero de 2026, mientras que HBO Max y Disney+ también ajustaron sus tarifas en los últimos meses. En tanto, Apple TV+ ya había incrementado sus precios en 2025, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos en la industria.

Detrás de esta dinámica aparecen varios factores estructurales: el aumento en los costos de producción, la competencia por contenidos exclusivos, las fusiones entre compañías y la necesidad de mejorar la rentabilidad en un mercado cada vez más exigente. En Argentina, además, se suma el impacto del tipo de cambio y los impuestos sobre servicios digitales, lo que amplifica el efecto de cualquier ajuste internacional en el precio final que pagan los usuarios.