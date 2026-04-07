Empleadas domésticas: cuánto cobran y el salario en abril 2026

Salarios de empleadas domésticas por hora

Abril comenzó sin una nueva actualización paritaria para el personal de casas particulares. De esta manera, los salarios se mantienen bajo las condiciones acordadas para febrero y marzo, aunque con una diferencia clave: ya no se paga la suma no remunerativa que había sido otorgada de manera excepcional durante esos dos meses.

En este contexto, las remuneraciones de abril reflejan una leve caída en términos reales respecto del ingreso total percibido en los meses anteriores, debido a la eliminación de ese adicional.

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares difundió las escalas vigentes según cada categoría, recordando además que, en los casos en que una trabajadora realice tareas de más de una categoría, corresponde abonar el salario de la categoría mejor remunerada.

Cuánto cobra una empleada doméstica en abril 2026

Los sueldos varían de acuerdo con las funciones desempeñadas y la modalidad (con retiro o sin retiro). A continuación, los valores de referencia para la primera categoría, correspondiente a supervisoras:

Mensual:

Con retiro: $500.649,26

Sin retiro: $556.024,76

Por hora:

Con retiro: $4.013,30

Sin retiro: $4.382,63

Estas cifras corresponden a los valores base sin adicionales extraordinarios, por lo que reflejan el ingreso habitual que percibirán las trabajadoras durante abril.

El régimen de casas particulares establece distintas categorías según las tareas realizadas, entre ellas supervisión, tareas específicas, caseros, cuidado de personas y tareas generales. Cada una tiene su propia escala salarial mínima. Además, el marco normativo vigente dispone que, si una trabajadora cumple funciones mixtas, debe percibir la remuneración correspondiente a la categoría mejor paga, como forma de resguardar sus ingresos.

En un escenario de inflación todavía elevada, la falta de actualización salarial en abril vuelve a poner el foco en las negociaciones del sector, a la espera de una nueva revisión paritaria que permita recomponer los ingresos en los próximos meses.

Salarios actualizados en abril

Qué adicionales se suman al salario

Además del salario básico, el régimen contempla una serie de adicionales obligatorios que elevan el ingreso final:

Antigüedad: se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual.

se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual. Zona desfavorable: se aplica un recargo del 30% sobre los salarios mínimos en determinadas provincias del sur del país y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por categoría

Cómo registrar a una empleada doméstica

Registrar a una empleada doméstica en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es un paso esencial para formalizar la relación laboral y garantizar los derechos de la trabajadora. A continuación, se detallan los pasos y requisitos necesarios para realizar este trámite:

Requisitos previos