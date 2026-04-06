ARCA definió las nuevas escalas de sueldos para empleadas domésticas en abril

Las nuevas escalas de sueldos para empleadas domésticas en abril.

Con la llegada de abril, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó las nuevas escalas salariales para empleadas domésticas y el personal de casas particulares tras la nueva paritaria con el sector.

Las subas fueron acordadas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) e impactan de forma directa en los valores que se deben abonar en abril 2026.

Además, se estableció una suba acumulativa del 3 por ciento distribuida en dos tramos: un 1,5 por ciento en febrero y otro 1,5 por ciento en marzo, y las escalas continúan organizadas en cinco categorías principales.

Cómo quedan los salarios de las empleadas domésticas en abril 2026.

La ex AFIP recordó que el pago de la cuota del servicio doméstico es obligatorio para todos los empleadores, independientemente de la cantidad de horas trabajadas. Los montos varían de acuerdo con la carga horaria semanal y con la situación previsional del trabajador.

Respecto de las categorías, continuarán siendo:

Supervisor/a

Personal para tareas específicas

Caseros

Asistencia y cuidado de personas

Personal para tareas generales

En ese sentido, una trabajadora de tareas generales percibía alrededor de $3.599 por hora con retiro y cerca de $410.000 mensuales, mientras que categorías más calificadas, como supervisores, superaban los $500.000 mensuales.

Otro punto que aclararon desde ARCA es que el acuerdo también incluyó el pago de sumas no remunerativas durante el primer trimestre del año. Estas varían según la carga horaria semanal:

Hasta 12 horas: $8.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Más de 16 horas o sin retiro: $20.000

Por último comunicaron que se mantienen adicionales vigentes como antigüedad que es del 1 por ciento por cada año de trabajo y zona desfavorable que es del 30 por ciento extra en determinadas regiones.

Cómo dar de alta una empleada doméstica

Los pasos para dar de alta una empleada doméstica son los siguientes:

Contar con Clave Fiscal nivel 2 (se gestiona en la web de AFIP/ARCA).

(se gestiona en la web de AFIP/ARCA). Datos personales del trabajador: CUIL, nombre y apellido, fecha de nacimiento, domicilio real, teléfono y correo electrónico.

Información laboral: tipo de tareas, cantidad de horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y carácter de la relación (temporal o permanente).

Obra social: debe ser elegida por el trabajador; en caso contrario, el sistema asigna automáticamente la Obra Social del Personal de Casas Particulares.

CBU de una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del empleado.