Impuesto a las Ganancias: últimos días pedir la devolución de las percepciones en ARCA

Cómo pedir la devolución de las percepciones del Impuesto a las ganancias.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que son los últimos días para que los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias presenten ante su empleador las deducciones del período 2025.

La fecha límite para realizar este trámite es el martes 31 de marzo de 2026 y es importante, ya que puede implicar para el trabajador el reintegro de parte del dinero que le fue descontado en los meses previos por este impuesto.

El trámite se hace a través del formulario 572 en la página oficial de la ex AFIP y en la declaración jurada hay que informar datos clave como las deducciones de carga de familias, intereses de préstamos hipotecarios o alquileres, gastos relacionados a pagos con tarjeta en el exterior o gastos educativos, entre otros.

Cómo tramitar la devolución de las percepciones en ARCA

En caso de tener que cargar las deducciones del período fiscal 2025, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la página web de ARCA con la clave fiscal. Buscar servicio Siradig-Trabajador Aparecen los datos personales del empleado. Seleccionar 2025 en el menú desplegable; Se abrirá un nuevo borrador para confeccionar la declaración jurada; Si tiene cargas de familia (hijos menores de 18 años y/o cónyuge), debe confirmar los datos.

El contribuyente allí además puede cargar otras deducciones por gastos como: servicios médicos, alquiler de vivienda permanente, seguros de vida y personal de casas particulares.

Un dato importante es que el trámite abarca a los trabajadores con ingresos brutos desde $2,84 millones en el caso de empleados solteros, y de $3,77 millones para casados con dos hijos.

Todas las deducciones que pueden cargar los trabajadores

Los gastos que se pueden declarar para que se descuenten de ganancias son los siguientes:

Donaciones . Para ciertas instituciones, el máximo deducible es el 5% del salario neto anual.

. Para ciertas instituciones, el máximo deducible es el del salario neto anual. Gastos para educación . Por cuotas de colegios, compra de útiles y herramientas para la educación de los hijos de hasta 24 años.

. Por cuotas de colegios, compra de útiles y herramientas para la educación de los hijos de hasta 24 años. Primas por seguros de vida o de retiro .

. Devolución por los gastos con tarjeta realizados en el exterior.

Alquileres . Existe dos deducciones que se declaran por separado. Una habilita a los inquilinos a descontar el 40% de lo pagado y el requisito es no ser propietario de ningún inmueble. La otra permite descontar de la base imponible el 10% del monto del alquiler, sin tope . Esto rige también para los propietarios de inmuebles rentados para vivienda.

. Existe dos deducciones que se declaran por separado. Una habilita a los inquilinos a de lo pagado y el requisito es de ningún inmueble. La otra permite descontar de la del monto del alquiler, . Esto rige también para los propietarios de inmuebles rentados para vivienda. Empleados de Casas Particulares . Se deducen las remuneraciones y las contribuciones pagadas al personal.

. Se deducen las remuneraciones y las contribuciones pagadas al personal. Cuotas de medicina prepaga. Se declaran los montos pagados por planes de salud privada, incluyendo aportes complementarios a obras sociales, que correspondan al empleado y a las personas a su cargo. El límite equivale al 5% del salario neto del año.