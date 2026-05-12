Cuánto gana un trabajador de call center en mayo 2026: el salario que cobra en Argentina

Salarios de call center en mayo

Los trabajadores de call center en la Argentina continúan cobrando en mayo de 2026 bajo el esquema salarial definido tras el último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contactos (CACC). La principal modificación fue la incorporación de $100.000 al salario básico del convenio colectivo 781/20, lo que impactó directamente en el ingreso mensual y en el cálculo de adicionales.

La recomposición salarial modificó la estructura de los haberes del sector, ya que las sumas que hasta marzo se pagaban por separado como montos no remunerativos pasaron a formar parte del básico. Desde entonces, el salario mensual quedó consolidado sobre una base más alta.

Cuánto cobra un trabajador de call center en mayo

El sueldo dentro de la actividad depende principalmente de dos factores:

La cantidad de horas trabajadas por semana.

La categoría laboral dentro de la empresa.

En el sector de call center predominan las jornadas reducidas, por lo que existen diferencias importantes entre escalas salariales según la carga horaria. Las referencias salariales vigentes tras la recomposición del convenio muestran los siguientes valores:

20 horas semanales: $488.275

24 horas semanales: $585.930

30 horas semanales: $732.412

36 horas semanales: $878.894

Estos montos funcionan como referencia salarial dentro del nuevo esquema vigente y representan el piso del sector para operadores telefónicos.

Salarios de call center confirmados

Cómo impactó el aumento de $100.000 en el salario

El cambio central del acuerdo paritario fue la incorporación al básico de $100.000 mensuales que hasta marzo se pagaban como sumas no remunerativas.

Ese monto estaba compuesto por:

$40.000 vinculados al convenio de Comercio.

$60.000 propios de la actividad de call center.

Desde abril, esos valores comenzaron a integrar formalmente el salario básico del convenio colectivo.

La modificación sigue vigente durante mayo y genera impacto directo sobre otros componentes del recibo de sueldo:

Presentismo.

Antigüedad.

Horas extras.

Aguinaldo.

Adicionales convencionales.

Por ese motivo, el ingreso final de los trabajadores mejoró respecto de meses anteriores aun sin nuevos aumentos automáticos durante mayo.

Cuánto cobran administrativos y personal técnico

Además de los operadores telefónicos, el sector call center incluye categorías administrativas, técnicas y de mantenimiento que poseen escalas salariales más elevadas.

Las referencias salariales actuales muestran ingresos cercanos a:

Administrativo: $1.171.859

Personal de mantenimiento: $1.169.560

Estos trabajadores también quedaron alcanzados por la incorporación de las sumas al básico, lo que mejora el cálculo de adicionales y el ingreso total mensual.

Cuánto cobra un call center en Argentina

El ingreso efectivo de un trabajador de call center puede variar considerablemente según distintos factores previstos en el convenio colectivo.

Entre los principales aparecen:

Cantidad de horas semanales trabajadas.

Antigüedad.

Presentismo.

Horas extras.

Categoría laboral.

Bonificaciones internas de cada empresa.

Por ese motivo, dos empleados del mismo sector pueden percibir salarios muy distintos dependiendo de la jornada laboral y del puesto que ocupen dentro de la compañía.

Por el momento, el acuerdo salarial vigente continúa ordenando los haberes de mayo de 2026 sin nuevos incrementos adicionales confirmados. Sin embargo, el sector espera futuras negociaciones entre FAECYS y las empresas para discutir nuevas actualizaciones salariales en función de la inflación y la evolución del mercado laboral.