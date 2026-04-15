Cuánto gana un trabajador de call center en abril 2026: el salario que cobra en Argentina

Aumento salarial en abril

El salario de los trabajadores de call center en abril de 2026 presenta un cambio clave en su estructura, tras la incorporación al básico de las sumas no remunerativas que se venían abonando durante los primeros meses del año. El acuerdo paritario de la rama (CCT 781/20) estableció que los $100.000 mensuales —compuestos por $40.000 vinculados al sector comercio y $60.000 propios de la actividad— dejan de pagarse como adicionales y pasan a integrarse directamente en la escala salarial.

Este movimiento modifica la forma en que se compone el sueldo y también impacta en los adicionales que se calculan sobre el salario básico, como antigüedad, presentismo u otros conceptos convencionales.

Aumento de salarios confirmados en abril

Cómo quedan los salarios en abril de los trabajadores de call center

Hasta marzo, los ingresos del sector combinaban un salario básico más sumas no remunerativas. Con la incorporación de esos montos al básico, abril marca un reordenamiento en los haberes.

Las referencias salariales más recientes previas a este cambio —correspondientes a marzo— mostraban los siguientes valores para jornadas reducidas:

20 horas semanales: $488.275

$488.275 24 horas semanales: $585.930

$585.930 30 horas semanales: $732.412

$732.412 36 horas semanales: $878.894

Estos valores sirven como punto de partida, pero en abril deben interpretarse dentro de una nueva estructura salarial, ya que el básico incorpora los $100.000 que antes se pagaban por separado.

Aumento para los call center

El salario también varía según la función dentro del sector. En las categorías mensuales, los valores de referencia previos eran:

Mantenimiento: $1.169.560

$1.169.560 Administrativo: $1.171.859

Estas cifras reflejan que el sector no se limita a operadores telefónicos, sino que incluye distintas posiciones con niveles salariales más elevados.

El peso de la jornada laboral

Uno de los factores más determinantes en el ingreso de los trabajadores de call center es la cantidad de horas trabajadas. Las diferencias entre jornadas de 20, 24, 30 o 36 horas generan brechas significativas en los ingresos, incluso antes de considerar la categoría o función. Con el nuevo esquema de abril, estas diferencias se mantienen, pero ahora sobre una base salarial más alta y consolidada.

El principal cambio de abril no es solo el monto final, sino la composición del salario. Al pasar los $100.000 al básico, el recibo de sueldo se reconfigura y los adicionales comienzan a calcularse sobre una base mayor. Esto implica que, más allá del ingreso mensual, también se modifican otros componentes como el aguinaldo y futuras actualizaciones salariales. En este escenario, los trabajadores de call center mantienen ingresos que dependen fuertemente de la jornada y la categoría, pero con una estructura salarial más integrada y ordenada a partir de abril.