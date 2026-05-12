Cuánto cobra un barrendero y recolector de basura de CABA en mayo 2026: el salario que gana

Salarios de los barrenderos

Los trabajadores del sistema de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires continúan cobrando en mayo con las mismas escalas salariales vigentes desde abril, ya que hasta el momento no se anunciaron nuevos acuerdos paritarios para el sector. De esta manera, barrenderos, recolectores y choferes mantienen salarios congelados en medio de un contexto de alta inflación y expectativa por futuras negociaciones.

El esquema salarial de los trabajadores de limpieza urbana se encuentra regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, correspondiente al gremio de Camioneros, que establece los ingresos mínimos para cada categoría.

Salarios de los barrenderos

Cuánto cobra un barrendero en mayo de 2026

El salario básico de un barrendero —categoría peón general de barrido y limpieza— alcanza en mayo de 2026 los $1.150.099 mensuales. Ese monto funciona como referencia salarial para quienes realizan tareas de limpieza y mantenimiento en la vía pública dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el ingreso final puede ser considerablemente superior dependiendo de distintos adicionales contemplados en el convenio colectivo.

Cuánto gana un recolector de basura en CABA

En el caso de los recolectores de residuos, los salarios son más elevados debido al tipo de tareas y responsabilidades que implica el puesto.

Las escalas salariales vigentes en mayo de 2026 muestran los siguientes valores:

Barrendero / peón general de barrido y limpieza: $1.150.099

Recolector de residuos: $1.161.181

Chofer de camión recolector: $1.259.262

Las diferencias salariales responden principalmente al nivel de responsabilidad, la conducción de vehículos pesados y las tareas específicas que realiza cada trabajador dentro del sistema de higiene urbana.

Qué adicionales cobran los barrenderos

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo

Además del salario básico, los trabajadores del sector perciben distintos adicionales que impactan directamente sobre el ingreso mensual final.

Entre los principales conceptos se encuentran:

Antigüedad: adicional del 1% del salario por cada año trabajado.

Presentismo: bonificación por asistencia regular.

Horas extras: recargos por tareas fuera de la jornada habitual.

Trabajo nocturno.

Fines de semana y feriados.

Estos adicionales pueden generar diferencias importantes incluso entre trabajadores que pertenecen a una misma categoría laboral.

Cómo funciona el sistema de limpieza urbana en CABA

El servicio de higiene urbana de la Ciudad está dividido en distintas zonas operativas administradas tanto por empresas privadas como por el Estado porteño. Empresas como Cliba, Aesa y Solbayres gestionan diferentes sectores de la Ciudad, mientras que el Ente de Higiene Urbana opera bajo control estatal en determinadas comunas.

Pese a esta división operativa, todos los trabajadores del sistema se encuentran alcanzados por el mismo convenio colectivo y mantienen una estructura salarial unificada.

Por qué los salarios siguen congelados

Hasta el momento no hubo nuevos anuncios oficiales de actualización salarial para el sector de higiene urbana, por lo que los salarios de abril continúan vigentes durante mayo. La falta de una nueva paritaria genera preocupación entre los trabajadores debido al impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo.

En ese contexto, se espera que durante las próximas semanas se retomen las negociaciones entre el gremio de Camioneros y las empresas concesionarias para discutir nuevos aumentos salariales para la segunda mitad de 2026.