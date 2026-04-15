Cuánto cobra un barrendero y recolector de basura de CABA en abril 2026: el salario que gana

Cuánto cobran los barrenderos de CABA

El salario de los barrenderos y recolectores de residuos en abril en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene sin cambios respecto a los meses previos. A la espera de una nueva negociación paritaria, los ingresos continúan regidos por el último acuerdo vigente del sector, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 del gremio de Camioneros.

Dentro de este esquema, el sueldo básico de un barrendero —encuadrado en la categoría de peón general de barrido y limpieza— se ubica en $1.150.099,26, cifra que funciona como referencia inicial dentro de la escala salarial.

Cuánto cobran los barrenderos de CABA

En tanto, los trabajadores dedicados a la recolección de residuos perciben un ingreso base levemente superior: el salario básico alcanza los $1.161.181,39. Por su parte, los choferes de camiones recolectores, que ocupan una categoría más alta dentro del convenio, registran un básico de $1.259.262,14.

Estos montos corresponden al último acuerdo paritario y se mantienen vigentes en abril ante la falta de actualizaciones. Sin embargo, no reflejan necesariamente el ingreso final de bolsillo.

Cuánto cobran los barrenderos

El salario mensual puede incrementarse a partir de distintos adicionales. Entre los más relevantes se encuentra la antigüedad, que suma un 1% por cada año trabajado, y el presentismo, que premia la asistencia regular. A esto se agregan las horas extras, que se pagan con recargos y pueden elevar de forma significativa el ingreso total.

El sistema de higiene urbana en la Ciudad funciona bajo un esquema mixto: si bien el servicio es financiado por el Gobierno porteño, gran parte de las tareas están concesionadas a empresas privadas. Compañías como Cliba, Aesa y Solbayres operan en distintas zonas, mientras que el Ente de Higiene Urbana administra áreas específicas.

Más allá de esta organización, el esquema salarial no varía entre empresas, ya que todos los trabajadores están alcanzados por el mismo convenio colectivo. Con un contexto inflacionario aún presente, las negociaciones salariales del sector continúan abiertas. El foco está puesto en las próximas revisiones paritarias, que definirán si habrá recomposición de ingresos en los meses siguientes. Mientras tanto, abril se presenta como un mes de estabilidad en las escalas, con salarios que ya superan el millón de pesos como piso en la actividad.

Cómo funciona el servicio de limpieza en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayor parte del servicio de barrido y recolección está concesionado a empresas privadas como Cliba, Aesa o Solbayres, entre otras. Estas compañías son las encargadas de contratar y pagar a los trabajadores, aunque el financiamiento del sistema proviene del presupuesto del Gobierno porteño.

Para organizar el servicio, la Ciudad está dividida en siete zonas de recolección y limpieza, cada una operada por una empresa distinta o por el Ente de Higiene Urbana en el caso de la zona sur. Las negociaciones paritarias del sector continúan abiertas y se espera que en los próximos meses se definan nuevas actualizaciones salariales para los trabajadores de higiene urbana.