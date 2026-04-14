Colapinto suma un punto en la temporada.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán pusieron en jaque a varios eventos deportivos que tuvieron que ser cancelados por la cercanía a la zona de conflicto. Debido a esta situación, la Fórmula 1 suspendió los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, lo que hizo que el calendario de abril quede vacío, ya que la siguiente parada recién será a inicios de mayo con el Gran Premio de Miami.

Para Franco Colapinto, esta será la primera vez en el Autódromo Internacional de Miami, de manera que se está preparando de la mejor manera posible antes de iniciar su viaje a Argentina para la exhibición que realizará en Buenos Aires el próximo 26 de abril. Tal es así que el piloto argentino estuvo estos días practicando en el simulador, de manera tal de ir conociendo el dibujo del trazado estadounidense.

De hecho, el pilarense subió una story a su cuenta de Instagram en la que se lo ve al volante del simulador por el circuito de Miami al ritmo de “Está saliendo el sol” de Intoxicados. El hecho de que esté practicando varias semanas antes se justifica no solo por el lado de sus entrenamientos, sino también porque solamente habrá una sesión de prácticas libres debido al formato sprint, por lo que el simulador será clave para todos los equipos.

La posibilidad de probar configuraciones reales en el simulador hace que sea una herramienta crucial para las escuderías de cara a las fechas de sprint, en las que Franco solamente podrá entrenar en el primer turno del viernes. Después de eso, vendrá la clasificación de la sprint, mientras que el sábado ya será la sprint propiamente dicha antes de la qualy y la carrera del domingo.

Por otro lado, Colapinto quiere hacer un buen papel en el marco de la cuarta fecha, no solo por el resultado, sino también para darle un buen espectáculo a Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina estará ese fin de semana haciendo de local en el compromiso del Inter Miami por la MLS y ya avisó que le gustaría estar en el circuito el domingo antes de la carrera para apoyar al piloto de Alpine.

Así entrena el argentino para el GP de Miami.

Horarios del GP de Miami 2026 de F1

Debido a las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita, la cuarta fecha de la Fórmula 1 no se disputará hasta el fin de semana del 1 al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que estará bajo el formato sprint. A continuación, los días y horarios: