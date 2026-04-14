Se lleva a cabo una cumbre clave entre Israel y Líbano en Estados Unidos

En las últimas horas, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel se profundizó tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad. A pesar de tres rondas de diálogo, Washington insistió en que Teherán abandone su programa nuclear, mientras que la delegación iraní calificó esas demandas de “inaceptables”. Como consecuencia inmediata, Estados Unidos anunció que no habrá nuevas instancias de negociación en el corto plazo y reforzó su presencia militar en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, lo que generó una nueva escalada regional. El aumento de la violencia se reflejó en los mercados internacionales: el precio del petróleo Brent superó los 100 dólares por barril, generando preocupación por el impacto económico global. Guerra en Irán. Qué pasó en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel: 14 de abril.