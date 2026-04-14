En las últimas horas, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel se profundizó tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad. A pesar de tres rondas de diálogo, Washington insistió en que Teherán abandone su programa nuclear, mientras que la delegación iraní calificó esas demandas de “inaceptables”. Como consecuencia inmediata, Estados Unidos anunció que no habrá nuevas instancias de negociación en el corto plazo y reforzó su presencia militar en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, lo que generó una nueva escalada regional. El aumento de la violencia se reflejó en los mercados internacionales: el precio del petróleo Brent superó los 100 dólares por barril, generando preocupación por el impacto económico global. Guerra en Irán. Qué pasó en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel: 14 de abril.
Se lleva a cabo una cumbre clave entre Israel y Líbano en Estados Unidos
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Con la mediación directa del gobierno de los Estados Unidos, delegaciones de Israel y el Líbano inician en Washington una mesa de diálogo que busca el cese de las hostilidades.
Hace 1 hora
Estados Unidos anunció bloqueos a puertos de Irán y volvió a subir el precio del crudo
Después de no llegar a un acuerdo en Pakistán, Trump amenazó con bloquear todos los buques que entren y salgan del estrecho de Ormuz a partir de este lunes. Otra vez, provocó una disparada del precio del barril.
El gobierno de Donald Trump anunció este domingo un bloqueo al tráfico marítimo en puertos de Irán a partir de este lunes a las 11 (hora argentina), en una escalada que profundiza la crisis en el estratégico estrecho de Ormuz. La medida llega tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán y desató una dura respuesta del canciller iraní, que acusó a Estados Unidos de dinamitar el acuerdo. También provocó una nueva disparada del precio del barril, tanto el Texas que sirve de referencia para EE.UU. como el Brent.
Hace 1 hora
La lapidaria respuesta del Papa León XIV a Donald Trump
El papa León XIV se hizo eco de las duras críticas del presidente de los Estados Unidos por su posición pacifista en relación a la guerra con Irán.
El papa León XIV observa mientras se dirige a los periodistas durante el vuelo con destino a Argel
El papa León XIV dijo el lunes que tiene intención de seguir alzando la voz contra la guerra tras el ataque directo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el líder de la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de fieles.
Hace 1 hora
Los petroleros se mantienen alejados del estrecho de Ormuz ante el bloqueo estadounidense
FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración se observa un mapa del estrecho de Ormuz y un oleoducto impreso en 3D
Dos petroleros vinculados a Irán abandonaron el golfo Pérsico el lunes, mientras que otros buques comenzaron a evitar el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos anunciara que iniciaría un bloqueo de los puertos iraníes a lo largo del día, lo que provocó inquietud en los mercados navieros en un punto estratégico vital para el transporte de energía, según datos del sector.
Hace 19 horas
Este informe revela a cuánto se irá el dólar por la guerra en Medio Oriente
El banco ajustó sus proyecciones para América latina en un escenario de mayor volatilidad, donde el dólar vuelve a actuar como refugio. En la Argentina, el esquema administrado convivirá con las tensiones externas.
Hace 20 horas
El endurecimiento de Trump en el Estrecho de Ormuz disparó el petróleo arriba de u$s 100
El bloqueo impulsado por Estados Unidos en una de las rutas clave del comercio energético reaviva la volatilidad del crudo y suma presión sobre precios e inflación a nivel global y el tipo Brent, de referencia del mercado argentino, cotiza nuevamente por encima de los u$s 100 el barril.
Hace 21 horas
La lapidaria respuesta del Papa León XIV a Donald Trump
El papa León XIV se hizo eco de las duras críticas del presidente de los Estados Unidos por su posición pacifista en relación a la guerra con Irán.
El papa León XIV observa mientras se dirige a los periodistas durante el vuelo con destino a Argel
08:23 | 13/04/2026
Sin diálogo, se profundiza la guerra en Medio Oriente: nuevos ataques y Ormuz cerrado
Israel profundizó sus ataques en el Líbano, mientras que Hezbollah anunció respuestas militares. Mientras tanto, se aleja la reapertura del estrecho de Ormuz.
00:05 | 13/04/2026
Más inflación en alimentos, el otro peligro de la guerra para Argentina
Tras la suba de los combustibles, el agro advierte por un posible impacto en la mesa familiar de cara a la cosecha gruesa. Crece la preocupación ante la falta de un horizonte de resolución de la guerra en Medio Oriente.
20:04 | 12/04/2026
Estados Unidos anunció bloqueos a puertos de Irán y volvió a subir el precio del crudo
Después de no llegar a un acuerdo en Pakistán, Trump amenazó con bloquear todos los buques que entren y salgan del estrecho de Ormuz a partir de este lunes. Otra vez, provocó una disparada del precio del barril.
10:00 | 12/04/2026
Tras la amenaza de Trump, vuelve a dispararse el precio del petróleo
EE.UU. e Irán no llegaron a un acuerdo en Pakistán. Entonces, Trump amenazó con su propio bloqueo en el estrecho de Ormuz y hasta con nuevos aranceles a China. Los mercados, cada vez más preocupados.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD. Vance, encabezó la delegación estadounidense en Pakistán.
21:20 | 11/04/2026
Por qué el poderío militar y la IA de EE.UU. fallaron frente a la estrategia asimétrica
La ofensiva de Estados Unidos e Israel revela fallas de cálculo, sobreestimación tecnológica y una reconfiguración del poder global donde el riesgo vuelve a ser central. Pese a ello, Trump sigue amenazando a Irán y al mundo.
20:54 | 11/04/2026
En medio de las negociaciones, Trump dijo que le "da igual" llegar a un acuerdo con Irán
El presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos "ya ganó" independientemente de lo que ocurra en Islamabad, donde su vicepresidente JD Vance encabeza las conversaciones con la delegación iraní.
16:22 | 11/04/2026
Iraníes y estadounidenses terminaron "optimistas" las primeras negociaciones en Pakistán
Después de cinco horas de reunión concluyeron las primeras rondas de negociación entre iraníes y estadounidenses. Todavía no trascendieron los pormenores de los puntos acordados.
11:31 | 11/04/2026
Vance se reunió con el primer ministro pakistaní antes de las negociaciones con Irán
El vicepresidente JD Vance viajó bajo órdenes estrictas de Donald Trump para reunirse con el premier pakistaní e intentar promover los intereses norteamericanos en la región.
JD Vance saludándose con el premier pakistaní Shehbaz Sharif.
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Terminaron "dos ruedas" de negociación en Pakistán: se espera una tercera esta noche
Según informó la televisión pública iraní, los diplomáticos de la República Islámica tuvieron "dos rondas de negociación" con los estadounidenses y esperan una tercera rueda a celebrarse "entre esta noche y el domingo temprano".
18:21 | 10/04/2026
Trump prometió nuevos "ataques letales" contra Irán si no prosperan las rondas de paz
Donald Trump amenazó a Irán mientras sus diplomáticos y los iraníes están reunidos en Pakistán para negociar una tregua en la región.
16:54 | 10/04/2026
El mercado espera que la guerra impacte en la inflación hasta agosto
Recién ese mes bajaría del 2%. Además, anticipa un mayor atraso cambiario y un desempleo más alto, según el último REM del Banco Central.