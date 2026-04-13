Los petroleros se mantienen alejados del estrecho de Ormuz ante el bloqueo estadounidense

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración se observa un mapa del estrecho de Ormuz y un oleoducto impreso en 3D

Dos petroleros vinculados a Irán abandonaron el golfo Pérsico el lunes, mientras que otros buques comenzaron a evitar el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos anunciara que iniciaría ‌un bloqueo de los puertos iraníes a ‌lo largo del día, lo que provocó inquietud en los mercados navieros en un punto estratégico vital para el transporte de energía, según datos del sector.

La medida se produjo tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana entre Washington y Teherán, lo que llevó al presidente Donald Trump a afirmar el domingo que la Armada de EEUU impondría un bloqueo contra los buques que entraran y salieran de los puertos iraníes, aunque Washington subrayó que no restringiría el tránsito por el propio estrecho.

El anuncio de Trump ​ralentizó de hecho el tráfico de ⁠petroleros en el estrecho, después de que solo dos petroleros vinculados a Irán abandonaron el golfo ‌Pérsico. En condiciones comerciales normales, el crudo y los productos cargados en los puertos ⁠iraníes suelen dirigirse a China, aunque India se ha convertido ⁠recientemente en un comprador de crudo iraní.

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El petrolero Auroura está cargado con productos petrolíferos iraníes, mientras que el buque New Future transporta gasóleo cargado en el puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos, y se dirige ⁠a Sohar, en Omán, según datos de Kpler y LSEG. Ambos son petroleros de medio alcance ​que transportan unos 330.000 barriles de petróleo.

El Mando Central de EEUU dijo ‌que las fuerzas estadounidenses comenzarían a aplicar el bloqueo ‌de todo el tráfico marítimo que entrara y saliera de los puertos iraníes a las 10:00 ⁠hora del este (1400 GMT) del lunes.

Se "aplicaría de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Arábigo y del golfo de Omán", señaló en un comunicado en la red social X.

Las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían ​la libertad de ‌navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes, y se proporcionaría información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo, señaló.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el domingo que cualquier buque militar que intentara acercarse al estrecho de Ormuz se consideraría una violación del alto el ⁠fuego y sería tratado con dureza y decisión.

PETROLEROS PAQUISTANÍES SE DIRIGEN AL GOLFO

Antes del anuncio de Trump, los petroleros de bandera pakistaní Shalamar y Khairpur entraron en el golfo Pérsico el domingo, según datos de LSEG y Kpler.

El petrolero Aframax Shalamar se dirige a Emiratos Árabes Unidos este lunes para cargar crudo Das, según los datos, mientras que el Khairpur, de tamaño Panamax, se dirige a Kuwait para cargar productos refinados, según los datos.

Pakistan National Shipping, que gestiona el Shalamar, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario de oficina.

El superpetrolero ‌Mombasa B, con bandera de Liberia, que también atravesó el estrecho el domingo por la mañana, navega vacío por el golfo Pérsico y se dirige a Basora, Irak, según los datos.

El superpetrolero Agios Fanourios I, con bandera de Malta, que intentó entrar en el golfo Pérsico el domingo para cargar crudo iraquí de Basora con destino a Vietnam, ha dado media vuelta y está fondeado cerca del golfo de Omán, según muestran los datos. ‌El petrolero tiene previsto dirigirse a Irak.

Eastern Mediterranean Maritime, que gestiona el Agios Fanourios I, no respondió a una solicitud de comentarios.

CMB.TECH NV, que figura en los datos de LSEG como gestora del Mombasa B, dijo que ya no ‌gestiona el buque. La ⁠actual gestora, Sinokor, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

A pesar del estancamiento, tres superpetroleros cargados al máximo de petróleo atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado, ​según datos de transporte marítimo. Parecen ser los primeros buques en salir del golfo Pérsico desde que se alcanzó el acuerdo de alto el fuego la semana pasada.

Con información de Reuters