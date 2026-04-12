Estados Unidos anuncia bloqueos a puertos de Irán y crece la tensión

El gobierno de Donald Trump anunció un bloqueo al tráfico marítimo en puertos de Irán a partir de este lunes, en una escalada que profundiza la crisis en el estratégico estrecho de Ormuz. La medida llega tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán y desató una dura respuesta del canciller iraní, que acusó a Estados Unidos de dinamitar el acuerdo.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que a partir del lunes a las por la mañana comenzará a aplicar un bloqueo a todos los buques que entren o salgan de puertos iraníes. La medida abarcará tanto el Golfo Arábigo como el Golfo de Omán. Según detallaron, la restricción se implementará "de manera imparcial" para embarcaciones de todas las nacionalidades, en una decisión que marca un punto crítico en la escalada militar y económica en la región.

Sin embargo, Washington aclaró que no impedirá la libre navegación de los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz con destino a puertos que no sean iraníes, para evitar un colapso total del comercio internacional. Además, las autoridades estadounidenses recomendaron a los marinos comerciales mantenerse atentos a los avisos de navegación y establecer contacto con fuerzas navales mediante canales de emergencia al operar en la zona.

El anuncio del bloqueo se produjo pocas horas después de que Donald Trump asegurara que su país avanzará con medidas más duras contra Irán, con la inclusión de restricciones en el estrecho de Ormuz. La decisión se da tras el fracaso de las conversaciones de paz llevadas a cabo en Islamabad, donde ambas partes estuvieron cerca de un acuerdo que finalmente no prosperó. Desde la Casa Blanca acusan a Teherán de mantener sus ambiciones nucleares, mientras que Irán responsabiliza a Estados Unidos por haber endurecido sus condiciones en el tramo final de las negociaciones.

La respuesta de Irán tras la caída del acuerdo

El canciller iraní Abbas Araghchi apuntó directamente contra Washington y cuestionó su actitud durante las conversaciones. En un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario aseguró: "En negociaciones intensivas al más alto nivel en 47 años, Irán participó de buena fe para terminar la guerra”.

Además, agregó que, cuando estaban "a centímetros" de alcanzar un memorando de entendimiento en Islamabad, se encontraron con "maximalismo, cambios constantes en las condiciones y bloqueo". "La buena voluntad genera buena voluntad. La enemistad genera enemistad", agregó Araghchi.